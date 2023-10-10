長假結束，有平台徵集了景點不合理設計之選，看來也可作為避免踩雷的未來出遊指南。

眾多剛出遊過的網友回響中，不指特定名勝風景區的話，總體就動綫設計而言，最差的旅行經歷，主要落在三方面。第一是景點中的區間車愈來愈多，而且距景點愈來愈遠。所謂區間車，最普遍如能載多人的高爾夫球小車，或特色小火車，本來目的是代替中短距離走路，直接載送遊客由停車場或售票站去景點。又或者方便由同園區中一個景點有效地去到另一個。

但遊客發現，現在的區間車，卻設計得距離景點入口太遠。人多的話，要等長時間，許多時需等上半個鐘至一小時。誇張的是，一個景點可能需要三幾程轉車。由停車場到售票站，售票站再到景區入口，在裏頭還需等車去不同景區。單就花在區間車上的時間，分分鐘去到三個鐘。當然，好多區間車還要另外收費。

另一樣大家不滿意的，是進入景區時，往往只能依一條通道，必須穿過一條商業街，當然是為鼓勵大家消費。但問題是，各地賣的商品和小食，沒有太大地區特色。紀念品都是小商品市場慣見的，食物最流行烤魷魚那種，完全不吸引人。

再就是許多景區入口都增設了防撞或隔離欄柱，就如公園那種防止汽車或手推車進入的Z形欄，只能讓行人通過。那意味着，推輪椅就很不方便，設計極不人性化和傷殘友好。

遊客列舉的案例當中，區間車問題較嚴重的，有青海的茶卡鹽湖、新疆的喀納斯景區。本來都真是極壯觀的大自然景致，可就因體驗差勁令印象大打折扣。而這些不合理設計，背後自然是有其錢要賺盡的道理。