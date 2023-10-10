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發哥說了甚麼

副刊版 2023/10/10

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周潤發上周在釜山電影節獲頒亞洲電影人獎，他在記者會上說了很多話，我特意在網上找回他整段講話去看，有幾個有趣觀察：

一、他的英文流利過很多要面向公眾的人物，令人聽得舒服，若我們知道他年輕時是完全不懂英文的，更會欣賞他現在的英語水平。

二、他在頒獎台和記招上都說了很多話，由多謝發嫂、香港電影及培育他做演員的TVB、到回應捐出五十六億身家、打算跑半馬、回應網上有關其死訊謠言、到香港電影這二十多年來所面對的掣肘和挑戰、韓國電影業的自由度等話題，全部涉及。有趣之處是，不同傳媒又有不同篩選原則，去決定報道焦點放在哪，它們最後刊出的標題會反映其想讀者只看到甚麼，即是說，讀者接觸到的最後資訊，已是經傳媒篩選和決定後的結果。

就周潤發在該場合的講話內容為例，有的只以「周潤發多謝TVB」為題，其實發哥還說了很多睿智說話呢！有的選擇了更有意思的內容為標題，但有些則揀了毫無價值又無關重要的標題，每個背後的agenda-setting（議題設定）考量，就是唸傳播的學者會感興趣觀察的地方。亦因為明白到傳媒都會依照其背後的篩選原則去做其agenda-setting，故但凡重要的新聞或事件，我都會查看從各方面可讀取的原裝片段和資料，不會只依賴一個來源。

三、周潤發在記招上分析香港和韓國電影業界之情況很真實，值得看看。韓國電影業界能愈發強大，拍攝出許多令人驚訝「他們夠膽觸及」的題材，是因為其想像力和創作力沒受限制。他的話也道出了香港電影業界無法重返黃金時期的一大原因：論幕前幕後的人才、想像力、製作力和創作力，香港電影人不會比其他人遜色，但現時題材的創作空間收窄了，那就只能在有限的框框裏創造出具香港精神的電影。香港如何追回可與周邊地方並駕齊驅？這不僅是香港電影人要面對的挑戰，也是其他業界領域要思考的命題。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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