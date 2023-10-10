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美議長勢右傾 對華恐更鷹更強硬

評論 2023/10/10

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美國政界焦點，無疑是眾議院議長選舉，議長職位由誰接替難以預料，但有一點很清晰--幾位支持特朗普（Donald Trump）的右翼共和黨議員成功將麥卡錫拉下馬，新議長無可避免更顧忌他們的意見，意味美國國會將向右轉，變得更鷹派，在外交立場上，對中國可能會更強硬。

麥卡錫（Kevin McCarthy）的「死因」很明確，他為避免聯邦政府停擺，成為千古罪人，作出了退讓，臨時撥款法案未包括增加邊境防護，在民主黨支持下過關。

右翼不再退讓 兩黨更難合作

對共和黨來講，法案並非完全無成果，起碼成功爭取剔除烏克蘭援助，但黨內右翼反對任何短期措施，堅持應該寸步不讓，甚至認為麥卡錫向民主黨求助，等同背叛一直以來的鬥爭路綫，於是發動罷免。面對罷免，麥卡錫向民主黨求助未獲接受，結果被踢走。

了解來龍去脈，便不難推斷出下任議長的立場，右翼擺明不會退讓，寧願一拍兩散，兩黨只能鬥爭不能合作，而新議長必須滿足黨內右翼，否則罷免沒完沒了。有了這樣的前提，新議長要辦成事，例如要阻止再停擺，必須有極高談判能力，才能有些許成功機會。

右翼的立場很鮮明，一切圍繞美國優先。右翼核心訴求是加強邊境防護，因為難民會分薄資源，損害美國人的利益。同樣道理，他們質疑對烏克蘭援助，同樣因認為資金應該花在美國人民身上，懶理過往華府作出的承諾。對華立場方面，右翼關注點只有中國製造搶走了美國人的飯碗。

最近美國汽車工人罷工，特朗普的反應很能代表右翼的想法。這類勞資爭議，一般政客如果支持勞方，矛頭都會對準資方，攻擊車廠高層肥上瘦下等，惟特朗普的攻擊對象別樹一幟，每次出來講罷工都批評中國，指中國電動車產能強勁，會搶走美國車廠工人職位，真正應該擔心的是中國製造，應該認清問題根源。

當然，這種想法很片面，供應鏈全球化是成本效益計算之下的必然趨勢，美國製造並不現實。舉個例，筆者早前收到皮靴品牌Thursday Boot的推廣宣傳電郵，該品牌一向標榜美國製造、強調採用美國工藝，讓宣傳電郵內容重點介紹集團的新工廠，指有了新廠房，集團產品質量更上一層樓。

Thursday Boot這個美國老牌子說建了新工廠，外界很自然會認為廠房在美國，由美國的工人製造，美國人受惠。然而，Thursday Boot卻沒有在電郵中明確提到廠房所在地，筆者翻查之下方發現新工廠在墨西哥的利昂（León）。美國不少消費者對美國製造抱有特殊好感，但事實上美國生產成本太高，又缺乏相關技術工匠，Thursday Boot僅不到1%的鞋在美國製造。

美工人丟飯碗 政客利用煽動

這種找低成本國家代工的方法，對美國一直好處多於壞處。iPhone就是最佳例子，蘋果（Apple）「啖啖肉」賺走大部分利潤，負責組裝的中國只能喝湯，分到的利潤只是蘋果的零頭；成本低了，美企毛利提升，美國消費者也能享用較低價的iPhone。

只不過，全球化之下，各國分工合作，互惠互利的成果，有時很難量化，箇中利害不容易三言兩語交代清楚。加上華府未能做好利益再分配，職位流走卻是最直接的，首當其衝的工人難免有情緒，以特朗普為首的右翼政客利用這股情緒，在政壇混得風生水起，影響力愈來愈大。

同意罷免麥卡錫的8名右翼議員中，有兩人是「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）成員，其他成員還包括幾名潛在議長人選，例如負責推動保守派立法議程的共和黨研究委員會（Republican Study Committee）主席赫恩（Kevin Hern）和共和黨黨鞭艾默（Tom Emmer）等。

拜習會倘成事 為中美設護欄

總統拜登（Joe Biden）於餘下一年多任期，受到更強硬的國會牽制下，一旦推出任何被視為對華軟弱的政策，勢必面臨極大阻力。拜登政府當然明白國際政治形勢變化，積極推動在11月亞太經合組織峰會（APEC）期間，與中國國家主席習近平會面，還看會議能否成事，提前為中美雙邊關係設置護欄，防範選舉政治衝擊。

美國眾議院新議長無可避免更顧忌共和黨右翼的意見，國會將會變得更鷹派，對中國可能會更強硬。（法新社資料圖片）

撰文 : 林建忠

欄名 : 中外廣角鏡

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