大學管治須加強 杜絕迎新營風化案

隨着中秋、國慶、杭州亞運，以及夜繽紛等一系列活動，社會氣氛一片喜慶祥和，誠是美事。不過，我們不要忘記，喜慶之下，社會上仍有很多問題有待解決，其中，我關注大學早前爆出的迎新營風化案，因為那不是個人或單一事件，也不是拘捕了涉案人便了事，其所反映的教育及治安問題，影響深遠。

今年爆出的教育大學迎新營醜聞，警方接獲5名女生報案，拘捕了一名28歲男子。報道指該名男子是教大四年級非全日制學生，該男子於兩個月內參加了6個迎新營，涉嫌強姦、性侵及偷窺幾名女生，警方控以兩項非禮罪及一項窺淫罪；更令人驚訝的是，報道指該名男子本身涉及今年初另一宗網友見面非禮案，所作所為非常惡劣。

此外，有傳香港大學迎新營懷疑有學生吸食大麻，也有傳近年的迎新營會招募校外男性參加，我認為警方、校方都必須正視，嚴查究竟。

品德教育失敗 大學管治寬鬆

令人痛心的是，今年這宗並非首宗迎新營風化案。翻查資料，過去多年爆出過多宗迎新營醜聞，由指遊戲三級、色情，到性騷擾、性侵案件都有，包括2019年中大迎新營期間有28歲無業男子闖入宿舍非禮兩名熟睡女生、2018年中大迎新營爆出有男新生非禮高年級女生、2013年嶺南大學19歲男生玩遊戲時觸摸兩名女生胸部等等。

迎新營醜聞的情節愈來愈嚴重，已達違法的地步，我認為至少反映兩大問題：

一、過去教改、新高中學制過度側重DSE文憑試的成績，此消彼長下，中學未及重視學生的品德培養。中學階段品德及法治教育失敗，部分年輕人道德觀念及守法意識薄弱，誤以為大學是法外之地，亦錯誤理解自由，以為讀大學便得自由，可隨意和異性有親密接觸，甚至做出傷害他人或違法的事情。

二、大學管治寬鬆，管理層可能想「做好人」或者「愛護學生」，從而放鬆對學生活動的監管，多年來未有汲取教訓，加強對迎新營和對學生行為的監督。

我是香港大學畢業生，1969-1972年間就讀港大英文系，是Lady Ho Tung Hall（何東夫人紀念堂）的走讀生。那些年的大學迎新營算得上多姿多彩，有港大學生會辦的，也有系會及宿舍辦的，而且活動十分健康，例如由The Old Halls（明原堂）行山上山頂、Ricci Hall（利瑪竇宿舍）男生過來送花、「搶Gong（銅鑼）」等等，現在回想都覺得生動、有趣，增加了我對港大的投入感；絕非近年那些三級、越界的所謂「遊戲」可比。

新生抱着對大學生活的憧憬來參加迎新營，結果卻懷上難堪的回憶，我想這也非大學之道，不是社會願見，大學管理層怎能坐視不理？

美國大學嚴監管 便衣警巡邏

大學迎新不是香港獨有，世界各地知名學府都有舉辦迎新活動，例如美國史丹福大學便有一些很受歡迎的迎新活動，三藩市尋寶（San Francisco scavenger hunt）和樂隊步操（marching band）等等，都是健康有活力的團建活動。

據我了解，美國很多大學的迎新活動都有相關規管，學生議會派出督導員（procter）巡查，確保活動守法守規。一些大學例如史丹福大學校園內設有警署，會有便衣警員在校園內巡邏，他們特別關注大學生酗酒及吸毒問題，因此會特別監督迎新營、球賽等大型活動。

不知道大家有沒有看過2010年的荷李活電影《社交網絡》（The Social Network）？電影講述朱克伯格（Mark Zuckerberg）創辦facebook的故事，電影中有提及主角就讀哈佛大學，加入兄弟會和姊妹會（Fraternities and Sororities），會有玩新生的欺凌（hazing）或惡作劇（ragging）行為，例如要新生捉雞、吞生雞蛋等等。

現實上，別以為這些行為是無限制或無監管的，我便聽說過有活動是要求同學蒙着眼走路，因涉及安全，遭到投訴，結果主辦活動的同學受到校方懲罰，可見美國大學對迎新活動有相應規管，香港的大學管理層應該好好參考、仿效。

回說香港的大學迎新營問題，我認為教育局、中學及大學教育界均責無旁貸，需合力糾正：

一、必須加強品德及法治教育，讓學生從細培養正確的價值觀、良好的品德，以及明白遵守法律的重要性、知道違法要承擔後果。習近平總書記在「二十大」報告強調：「教育是國之大計」、「育人的根本在於立德」，並非虛言。品德教育辦得好，長遠而言能提升整個社會的道德水平，影響並非減少一兩宗迎新營醜聞那麼簡單。

教局呈文件 列院校應對措施

二、大學管理層必須挺直腰骨，正視問題，加強對迎新營及其他學生活動的規管，例如加強校方代表的參與程度、向全體學生發出指引列明規則、校方加強巡查等等。預防必定勝於治療，校方必須向學生傳遞嚴格清楚的信息，愛護學生不等如放任他們，成功的迎新活動能展現大學風貌，社會對大學生有高期望，而這些並不能透過色情或違法行為達致。若發生違法事件，絕不姑息。

執筆時得悉教育局剛向立法會教育事務委員會提交文件《大學學生主導活動的管理及品德教育》（立法會CB(4)867/2023(03)號文件），列出各大學大專院校的應對措施，我認為方向正確。

最後，家長亦可多提點子女，提高警惕，若他們在大學迎新營期間受到騷擾，或者對某些遊戲安排感到不舒服，寧可退出；若不幸遇上性侵等事件，報警處理。

▲ 今年爆出的教育大學迎新營醜聞，警方接獲5名女生報案，拘捕了一名28歲男子。（資料圖片）