日本經濟刺激方案 擬添AI項目拓開發應用

今年5月舉行的G7廣島峰會上，各國同意建立「廣島AI進程」，制定國際指導方針及行動規範。日本首相岸田文雄昨宣布，將在10月底公布的經濟刺激方案中加入AI項目，並在AI開發和應用方面加大力度，推動將該技

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