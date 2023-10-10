日本經濟刺激方案 擬添AI項目拓開發應用 行政人員版 2023/10/10 分享： 分享： 今年5月舉行的G7廣島峰會上，各國同意建立「廣島AI進程」，制定國際指導方針及行動規範。日本首相岸田文雄昨宣布，將在10月底公布的經濟刺激方案中加入AI項目，並在AI開發和應用方面加大力度，推動將該技 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Sony影視服務 登陸PS4及PS5 2023/10/09 Sony影視服務 登陸PS4及PS5 俄企願付1.6億 購WhatsApp「零日漏洞」 2023/10/09 俄企願付1.6億 購WhatsApp「零日漏洞」 Apple Watch S9 與 Ultra 2 加入 Double Tap 功能 2023/10/06 Apple Watch S9 與 Ultra 2 加入 Double Tap 功能 烏克蘭研隱身斗篷 阻隔熱輻射避無人機探測 2023/10/06 烏克蘭研隱身斗篷 阻隔熱輻射避無人機探測 Gmail Reactions新功能 先登陸Android再予iOS 2023/10/05 Gmail Reactions新功能 先登陸Android再予iOS 創新科技及應用 科技行業 科研 日本 經濟 岸田文雄 社會民生