中銀香港率先推出分期「易達錢」稅季貸款  三重現金回贈高達HK$6,500

▲ 中銀香港個人數字金融產品部助理總經理吳嘉華表示，中銀香港率先推出中銀分期「易達錢」稅季貸款，實際年利率低至1.78%。

中銀分期「易達錢」- 稅季貸款除了低息外，更賞你三重現金回贈！中銀香港個人數字金融產品部助理總經理吳嘉華表示，去年中銀香港推出的稅季貸款反應理想，今年將會再接再厲，推出實際年利率低至1.78%的稅季貸款#。中銀香港分期「易達錢」- 稅季貸款的貸款額高達HK$400萬或月薪18倍（以較低者為準），還款期長達60個月，讓申請人在稅季更享財務彈性，實現其他理想及目標。HKET讀者更可享專屬三重現金回贈高達HK$6,500。



獎賞一：指定日期前申請 可享高達HK$3,000早鳥獎賞



客戶由即日起至2023年11月15日或之前申請，並於2023年12月31日或之前成功提取貸款，即可享有高達HK$3,000現金回贈。



獎賞二：指定電子渠道申請 額外享高達HK$3,000現金回贈



貸款申請人如於推廣期內經指定電子渠道^成功申請及遞交所需文件，並提取HK$50,000或以上的貸款額，及選擇36個月或以上還款期，可享高達HK$3,000的「電子渠道獎賞」現金回贈。



獎賞三：HKET讀者專屬HK$500優惠



此外，中銀香港特別為HKET讀者提供獨家優惠，申請人只需同時滿足以上所有條件，於申請中銀分期「易達錢」- 稅季貸款時輸入貸款代碼「ET」，即可享額外HK$500現金回贈。最高可獲HK$6,500現金回贈，不容錯過！



新推「高才通」專屬服務



為滿足不同客戶的需要，中銀香港今年配合香港特區政府推出的「高才通」等各項人才輸入計劃@，為來港的高端人才特設人才稅貸諮詢專線、彈性還款期等服務，滿足其貸款需求之餘，更能成為他們的理財夥伴。



電子渠道申請私人貸款量激增150%



中銀香港在今年持續優化「無紙化」貸款服務，以更環保和電子化方式申請及遞交文件，方便快捷。吳嘉華表示：「截至8月底，經電子渠道申請的私人貸款筆數按年上升逾150%，客戶可透過電子渠道，包括中銀香港手機銀行應用程式、網上銀行及網頁申請貸款，由申請、上載文件、確認貸款至收取電子結單，均可於線上辦妥。中銀香港發薪客戶更無需提交任何文件，即可經電子渠道申請，快捷方便。」

查詢：2108 3688（稅貸熱線）、3711 4633（人才稅貸諮詢專線）、登入中銀香港手機應用程式或瀏覽中銀香港網頁



提示：借定唔借？還得到先好借！

受優惠條款及細則約束。

# 中銀香港指定客戶於優惠期內透過電子渠道申請中銀分期「易達錢」稅季貸款，以成功提取貸款金額HK$150萬，每月平息0.0799%、零手續費及還款期12個月計算。

實際年利率乃根據香港銀行公會所載的有關指引計算。實際年利率是壹個參考利率，以年化利率展示出包括銀行產品的基本利率及其他費用與收費。

^ 電子渠道包括中銀香港網站、網上銀行、手機銀行應用程式、「中銀香港微服務」微信官號或「中銀信用卡」微信官號。

@ 「高才通」等各項人才輸入計劃，包括「高端人才通行證計劃」、「優秀人才入境計劃」及「輸入內地人才計劃」。

（特約）