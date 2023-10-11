公屋是公共資源，原意是幫助低收入家庭解決居住問題，但歷年被濫用，已是社會認知的情況。為了呃間公屋，有些人明知犯法都要博一博，例如：申請公屋時只報一間銀行戶口的資產、卻隱瞞在另一間銀行的存款；又或把存款過給伴侶或家人，把自己搞成「低收入」合乎申請資格的人；這些情況若真正要查，也可查到，要認真處理必須決心和魄力，包括：一、審批；二、調查；三、持續跟進和檢查。

有些申請到公屋的個案確實離譜，例如：一、擁私樓（甚至擁多個單位）還死霸爛霸公屋單位；二、把申請到的公屋出租作民宿（極離譜）；三、有些即使沒有買入私人樓宇，卻這邊廂霸住公屋做工作室或儲物室，那邊廂在外面月花好幾萬元租屋住，然後日日回去公屋行個圈製造居住假象。這類貪得無厭又違法的社會自私精，一早需要嚴打。有些呃了間公屋回來的父母，還教埋子女講大話隱瞞事實，壞品格就這樣代代相傳。

因此，近日看見房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩揮棒出手，宣布收緊公屋富戶政策，那是個好開始。希望雷聲大之同時，雨點也要大，做出亮麗成績。第一階段是公屋住戶入住公屋滿兩年，須每兩年一次向房委會申報，是否擁有香港住宅物業及是否讓公屋空置。捉到有人違法，一定要嚴懲，社會各界人士必定支持。

有這第一步，是個好開始，但這個第一步未必捉得到那些：一、沒擁有香港住宅物業，卻有錢在外租屋住；二、經常可出入公屋或周不時返公屋行個圈製造居住假象的個案。這樣的個案，我聽過至少十單八單，最離譜的是，有人可以在外月租七、八萬元單位，但霸住間公屋來收藏黑膠碟和聽Hi-Fi之用。呃公共資源呃到咁絕核，有關當局要有更醒目的過牆梯，才能把這些人一一擒拿兼嚴懲。據聞羅淑佩已有下一步行動的操作計劃和時序，對付這類社會自私精，一定要心狠手辣、手起刀落，到時各界都會大快人心齊鼓掌，大家現正拭目以待。