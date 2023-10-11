大鷹派舒默訪華 「習拜會」上快車道？

在美國做總統，有或沒有國會幫助，差天共地。

去年美國總統拜登（Joe Biden）說同中國不衝突，同屬民主黨的時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）卻在美國傳媒也認為不智之下去了台灣，結果解放軍沒收台海「中綫」，打破第一島鏈，中美關係更緊張。

直接代表地方 商談實際議題

今年拜登繼續說同中國不衝突，並想與中國領導人再次會面，今次運氣看來不一樣。同屬民主黨的參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）到了中國大陸，首先獲得中國領導人接見。與過去數月訪華的美國官員相比，舒默的議員兼大鷹派身份顯得特殊。如無意外，這在此時或可起到關鍵作用，為習拜會鋪路鋪出快車道。

舒默率另外5名兩黨參議員上周六起訪華，是為美國國會2019年以來首次派團訪問中國大陸。中美下半年至今互動連連，美國國務卿、財長、氣候特使、商務部長都先後來過中國。今次輪到舒默，雙方公開所講的確和此前雷同，沒有甚麼特別，但舒默此訪特別之處不在於公開說甚麼，而在於他的身份。

中美現在都想習拜會成事，具體原因本欄已經講過，在此不贅，但拜登難做在於全國大選當前，做任何動作之前都要考慮對自己及民主黨整體選情的影響，不能顯得示弱，很多事情都只能隔靴搔癢。一邊讓官員接力訪華強調不脫鈎，一邊借故加推各式制裁、加強芯片封鎖就是如此。中美關係若非進一退二，也難免進二退一。

相比美國官員由不受全國一半選民歡迎的總統任命，議員由黨派格局變動甚少的地區直接選舉產生，相對更接地氣之餘，行動亦不必受到全國複雜大局掣肘。

這就是舒默此次率團訪華的特殊和難得之處。美國國會只要願意，能助總統做到許多本來難以做到的事，而且事半功倍。國會議員直接代表地方，來華商談議題料更實際、焦點料更集中。如果說白宮官員訪華談的是大框架、有意做甚麼，議員來華就可以談具體怎麼做。

紐約州參議員舒默作為院內多數黨領袖，在民主黨內地位不喻自明。他還是長年對華鷹派，早在小布殊年代就要求華府指控中國「操控貨幣」，也在特朗普盯上中國前，敦促對方更關注中國。這種紀錄使他和一般的投機政客有所區別，讓他今次來中國握手也不怕被政敵做文章，反而更受重視和有更多空間與中方談。

鋪路習拜會 或邀李家超赴APEC

隨舒默訪華的另外5名參議員也值得解讀。民主黨哈桑（Maggie Hassan）及奧索夫（Jon Ossoff）分別來自新罕布什爾及佐治亞州，這兩州一個是最先舉行美國總統初選的州，一個是明年大選的搖擺州。

與舒默聯合率團的共和黨參議員克拉波（Mike Crapo），是參院金融委員會少數黨首席議員、銀行委員會主席，他來自的愛達荷州則是捲入中美芯片戰的美企美光總部所在地。共和黨路易斯安那州參議員卡西迪（Bill Cassidy）、肯尼迪（John Kennedy），一個是健康教育勞工及退休金委員會少數黨首席議員，一個是與舒默一樣聚焦中美貿易的鷹派。

連同加州民主黨籍州長紐森（Gavin Newsom）早前宣布會於本月訪華商討氣候合作、中美氣候特使日前視頻會議，加上華府無限期延長南韓企業在華芯片工廠的禁運豁免，民主黨顯然有意為美國國內做習拜會輿論鋪墊，同時部署明年大選。而共和黨議員來華商談也涉實際利益，亦可避免靠邊站。

拜登有了民選議員訪華鋪路，11月三藩市APEC會議期間習拜會阻力有望降低許多，對內找個理由邀請香港特首赴會也更易。

罷免麥卡錫 新議長取態仍未知

當然，前提還是「如無意外」。眾議院雖有若干議員正計劃訪華，但眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）遭罷免，能否順利選出新議長、新議長會否對拜登政府及中國更強硬、如何影響11月17日限期前兩黨預算鬥爭，以及拜登屆時能否順利出席APEC會議都是未知數。更意外的是，一輛汽車日前衝進中國駐三藩市總領館，司機遭警員擊斃，事件還在調查中！

▲ 中美近期互動連連，美國參議院多數黨領袖舒默的大鷹派身份，料可為習拜會鋪路起到關鍵作用。（新華社資料圖片）