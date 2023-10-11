  • 25°C
香港時間 : 20231011日 (週三) 03:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

多管齊下確保數據安全 免資料外洩

評論 2023/10/11

分享：

分享：

近期香港有多宗個人資料外洩事故，包括兩間公營機構先後遭黑客以勒索軟件攻擊，引起全城關注。放眼海外，上月亦有營運賭場的國際酒店集團被黑客入侵，以致電腦系統癱瘓、大量資料被竊取。事實上，根據網絡安全公司Check Point今年8月公布的報告，全球每周網絡攻擊的平均次數在今年第二季期間激增8%，增幅屬兩年來最顯著。

勒索軟件攻擊常見 須定期評估

私隱專員公署對接連發生的個人資料外洩事件非常關注，為幫助業界應對日益增加的網絡安全威脅，在這裏與大家分享幾個建議。

勒索軟件攻擊是最常見的網絡攻擊手段之一，黑客往往以軟件加密受害者的電腦檔案，並要求支付贖金以換取解密金鑰。對機構而言，電腦系統遭到勒索軟件攻擊無疑帶來沉重代價--癱瘓機構日常運作、商譽受損、商業機密外洩、恢復電腦系統的額外開支……即使順從黑客要求（這筆者絕不認同），並支付巨額贖金，也不能保證檔案可獲解密。對市民大眾來說，若機構遭受網絡攻擊，或導致其個人資料外洩，包括電話號碼、身份證號碼、銀行帳號等等。被盜的個人資料有機會被放上暗網放售，不法之徒更可能會利用這些資料申請借貸或申請信用卡，令受害市民煩擾不堪。

上述所報道的黑客攻擊事件多牽涉大機構、大企業，它們通常管有較多個人資料，引來黑客垂涎看似理所當然，反觀中小企規模較小、保存的個人資料亦相對較少，其資料外洩風險是否必定較低？其實不然。縱使大家往往把焦點放在大規模資料外洩事故，但本港逾98.5%企業屬中小企，它們礙於資源所限，網絡保安措施或較薄弱、易遭入侵，可見中小企面對的資料外洩風險及其潛在影響，均不容忽視。

面對網絡安全威脅，不論機構規模大小、屬於公營或私營機構，都有責任主動採取預防措施，加強電腦系統安全以抵禦惡意攻擊。

保護客戶及員工的個人資料不僅僅是企業的社會責任，更是法例要求--香港《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）保障資料第4原則訂明，資料使用者須採取所有切實可行的步驟，以確保其持有的個人資料受保障而不受未獲准許的或意外的查閱、處理、刪除、喪失或使用所影響。

企業加強培訓 建「人力防火牆」

私隱專員公署建議，機構可採取以下資料保安措施、防患未然：定期進行數據保安系統風險評估；使用防火牆等軟件保護電腦網絡，並定期更新軟件；定期對資訊及通訊系統進行保安漏洞評估及滲透測試；實施修補程式的管理；加密傳輸中和存儲中的資料；以及分開內部資料伺服器與網絡伺服器等等。

除了以上資料保安措施，為員工提供適當培訓、提高員工的資料保安意識也必不可少。畢竟黑客的入侵手段，未必如電影和劇集中的描繪般高深、複雜。在一個平常的下午，一個飯氣攻心的員工，一時大意、點擊釣魚電郵裏一個連結，整個機構的電腦系統可能就此遭黑客入侵！

因此，機構應考慮將演習納入資料保安培訓，例如在提供有關釣魚詐騙的培訓後，安排模擬釣魚郵件攻擊，以實戰幫助員工提高警覺、建立一道「人力防火牆」。若可在風險可控的環境從錯誤中學習，對員工、對機構皆有裨益。

私隱專員公署亦鼓勵各機構參考公署刊發的《資訊及通訊科技的保安措施指引》，指引提供一系列的資料保安措施建議，協助機構遵從《私隱條例》的相關規定。

建妥善私隱管理系統 共防風險

隨着公眾對個人資料私隱保障的期望與日俱增，機構亦應建立一妥善的個人資料私隱管理系統，以幫助機構循規地收集、持有、處理和使用個人資料，確保數據安全。此舉不但可以加強客戶對機構的信任，也能提升機構的聲譽與競爭力。

現時各機構無論規模大小，都面臨類似的網絡安全風險，故此不論是制定資料保安措施的管理層，抑或是站在網絡安全最前綫的員工，都必須攜手合作，主動防禦隨時來襲的網絡安全風險。總括而言，個人資料一旦外洩，就如覆水難收，機構防患於未然方為上策。

消委會上月遭黑客入侵電腦系統，並要求支付贖金，事件引起大眾對網絡安全的關注。（資料圖片）

撰文 : 鍾麗玲 個人資料私隱專員

欄名 : 評論

最新專欄文章 更多

減辣助穩市場信心 惟難扭樓市弱勢
2023/10/10
減辣助穩市場信心 惟難扭樓市弱勢
大學管治須加強 杜絕迎新營風化案
2023/10/10
大學管治須加強 杜絕迎新營風化案
「超級黃金周」 給香港帶來了甚麼？
2023/10/09
「超級黃金周」 給香港帶來了甚麼？
美官員應務實行事 誤判形勢代價沉重
2023/10/07
美官員應務實行事 誤判形勢代價沉重
多管齊下刺激港股交投 刻不容緩
2023/10/06
多管齊下刺激港股交投 刻不容緩
黑客 香港個人資料私隱專員公署 香港 軟件 網絡保安 私隱條例 勒索 通訊科技 防火牆 信用卡

上一篇文章

大鷹派舒默訪華 「習拜會」上快車道？

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？