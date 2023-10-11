微軟傳推AI芯片 減對NVIDIA依賴 行政人員版 2023/10/11 分享： 分享： 自去年底開始AI熱潮席捲全球，市場對芯片製造商NVIDIA的GPU需求甚殷，其中微軟（Microsoft）旗下的Azure AI服務和Copilot等，都需使用前者的H100 GPU運行。為減低對 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 基因檢測公司 數百萬用戶數據外洩 今日 基因檢測公司 數百萬用戶數據外洩 日本經濟刺激方案 擬添AI項目拓開發應用 2023/10/10 日本經濟刺激方案 擬添AI項目拓開發應用 Sony影視服務 登陸PS4及PS5 2023/10/09 Sony影視服務 登陸PS4及PS5 俄企願付1.6億 購WhatsApp「零日漏洞」 2023/10/09 俄企願付1.6億 購WhatsApp「零日漏洞」 Apple Watch S9 與 Ultra 2 加入 Double Tap 功能 2023/10/06 Apple Watch S9 與 Ultra 2 加入 Double Tap 功能 Microsoft 台積電 NVIDIA 晶片