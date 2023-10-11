基因檢測公司 數百萬用戶數據外洩 行政人員版 2023/10/11 分享： 分享： 近日有黑客盜取基因檢測公司「23andMe」的內部資料，當中包括數百萬名用戶的姓名、照片、出生細節和種族等數據，並在暗網以數千美元出售。 23andMe的服務是分析客戶的DNA樣本，以了解他們的健康狀況 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 微軟傳推AI芯片 減對NVIDIA依賴 今日 微軟傳推AI芯片 減對NVIDIA依賴 日本經濟刺激方案 擬添AI項目拓開發應用 2023/10/10 日本經濟刺激方案 擬添AI項目拓開發應用 Sony影視服務 登陸PS4及PS5 2023/10/09 Sony影視服務 登陸PS4及PS5 俄企願付1.6億 購WhatsApp「零日漏洞」 2023/10/09 俄企願付1.6億 購WhatsApp「零日漏洞」 Apple Watch S9 與 Ultra 2 加入 Double Tap 功能 2023/10/06 Apple Watch S9 與 Ultra 2 加入 Double Tap 功能 黑客 馬斯克 朱克伯格 美元