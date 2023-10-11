  • 25°C
香港時間 : 20231011日 (週三) 03:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

基因檢測公司 數百萬用戶數據外洩

行政人員版 2023/10/11

分享：

分享：

近日有黑客盜取基因檢測公司「23andMe」的內部資料，當中包括數百萬名用戶的姓名、照片、出生細節和種族等數據，並在暗網以數千美元出售。

23andMe的服務是分析客戶的DNA樣本，以了解他們的健康狀況

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

微軟傳推AI芯片 減對NVIDIA依賴
今日
微軟傳推AI芯片 減對NVIDIA依賴
日本經濟刺激方案 擬添AI項目拓開發應用
2023/10/10
日本經濟刺激方案 擬添AI項目拓開發應用
Sony影視服務 登陸PS4及PS5
2023/10/09
Sony影視服務 登陸PS4及PS5
俄企願付1.6億 購WhatsApp「零日漏洞」
2023/10/09
俄企願付1.6億 購WhatsApp「零日漏洞」
Apple Watch S9 與 Ultra 2 加入 Double Tap 功能
2023/10/06
Apple Watch S9 與 Ultra 2 加入 Double Tap 功能
黑客 馬斯克 朱克伯格 美元

上一篇文章

微軟傳推AI芯片 減對NVIDIA依賴

下一篇文章

恒隆地產藉嘉許文化 增員工歸屬感

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？