基因檢測公司 數百萬用戶數據外洩

近日有黑客盜取基因檢測公司「23andMe」的內部資料，當中包括數百萬名用戶的姓名、照片、出生細節和種族等數據，並在暗網以數千美元出售。

23andMe的服務是分析客戶的DNA樣本，以了解他們的健康狀況

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