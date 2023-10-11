【渣甸山百科】選退休部署 渣甸山優質物業升值保值潛力兼備

香港連續7年蟬聯全球最長壽的地區，可見為退休生活進行財務規劃的需求愈來愈大。消費者委員會的指引，建議市民應該在50歲開始計算財產、債務及未來收支預算。以往單靠積蓄來應付退休生活已不合時宜，反而更應著重有效的資產配置策略，以確保退休財務穩定。

傳統上，港人退休財務支柱是主要是強積金、自願性供款和積蓄。強積金、自願性供款雖是一些相對低風險的長綫投資。惟面對大市走勢不明朗的情況下，選擇以股金匯類型的投資產品作為退休部署，似乎存在不穩定因素。



加入置業考慮 增投資穩定性



準退休或退休人士在部署退休資產組合時，除了可考慮以較低風險的投資工具，如定期存款、儲蓄壽險、政府通脹掛勾債券（iBond）、政府銀色債券對抗通脹之外，還可在退休資產加入優質物業配置，以租出物業以增加投資收益。由於租金往往與通脹相關，故投資物業可以增加投資組合多樣性和抗通脹能力。

▲ 政府發行的綠色和銀色債券都受準退休或退休人士歡迎。

香港物業長期以來呈現增值趨勢，致令「買磚頭」成為港人製造穩定現金流的重要管道之一。縱然樓市有升有跌，但只要眼光獨到，智選優質的物業，即使在樓價不穩定時，都有一定保值能力。事實上，在挑選物業作為退休的資產組合，需要以易於出租、具升值潛力為原則，智選優質物業加入投資組合。



出租渣甸山物業 製造穩定現金流



投資物業，地點是重要考慮。傳統豪宅區渣甸山擁有地理優勢，環境清幽，加上地區供應十分稀缺。近年盤源更是買少見少，令該區物業擁有不俗升值潛力。保值方面，在高利率環境下，租樓比買樓划算，租務需求上升。故對投資者或實力買家來說，購買保值的資產作收租之用，而租金又可以帶來穩定的現金流，相信是個可觀而長遠的投資選擇。

渣甸山的區內生活質素極佳，它的優質物業選項一直深受優質租客向隅。租住該區的住戶是高收入專業人士、外籍人士為主，他們追求清幽舒適的生活環境，便捷的交通。這類型的租戶願意為了更好的生活環境，支付較高的租金，對業主而言亦能確保穩定的租金收入。渣甸山向來以獨立屋為主，而分層住宅均為老牌屋苑，新落成的分層豪宅項目相當矜罕，該區優質物業供應有限，令租金可以維持在一個相對穩定的高水準，為退休部署帶來穩健收入。

▲ 渣甸山清幽舒適的生活環境，便捷的交通吸引了高收入專業人士、外籍人士租住。

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