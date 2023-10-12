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副刊版 2023/10/12

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「冥冥中都早注定你富或貧，是錯永不對真永是真，任你怎說安守我本份，始終相信沉默是金。」（張國榮、許冠傑創作歌曲《沉默是金》）

金曲《沉默是金》特別地在一對年輕人婚禮晚宴中響起，更特別的是，獻唱歌手乃雙方父親，更更特別之處，為兩人不僅歌藝高超、聲底厚外，亦相當合拍。來賓大聲叫好的同時，不少在座已婚男士感同身受，明白對老婆「沉默是金」乃明智之舉。鄰座老友甚至細聲笑說：「若不沉默便被『打鑊甘』（廣東俗語，意即打一大頓）。」

兩位歌手的老婆都是秀外慧中的時代女性，老公懂得沉默可能是美滿婚姻法寶。但要知道，「沉默」也有好有壞，因沉默既是溝通技巧，同時也是逃避方法，能掌握沉默的方法和時間，才是上策。

要明白不發聲並不代表沉默，八成的溝通是身體語言，故此有效的沉默定要以合適身體語言配合。例如當伴侶在發牢騷時，丈夫一言不發在看電視，伴侶定必更加火上心頭。相反地，如丈夫把電視關掉，眼睛望着伴侶一言不發地聆聽，不出幾分鐘，火熱氣氛便得以緩和。這便是Positive Silence（正面沉默），以沉默作溝通工具，主動回應關懷和愛意。

既有正面便當然有負面沉默，就是逃避困難的沉默。當雙方知悉感情出現問題，只是大家都不想面對，主要是想避免言語衝突，如無必要便盡量少交談。這是關係終局的前奏，但不少人為維持關係而在負面沉默下長期生活。

沉默不一定是金，懂得使用沉默才是。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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