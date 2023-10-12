上個月，台灣知名女作家李昂因為搭台北捷運時，遇上年輕人坐在博愛座不讓座給她，令她氣得將年輕乘客拍照放上網。她在網上不滿地寫到：「我的年齡？那當然是年長！」後來，被李昂拍到正面照的女生在網上現身澄清，道出當時的情況：當時是李昂突然出現，並在車廂內自言自語地說：「看誰要讓座給我。」女生指出最在意的地方是，李昂未經同意下就拍下照片意圖在網上公審她、還諷刺她是懷孕。

李昂這一舉動，達不到她預期的效果不特止，還惹來很多人的反感，在網上引起網民反彈。我觀察留言、街頭訪問和評論，她是次言行引起那麼多反響，主要是：一、拍高中女生照片放上網，還諷刺她可能是懷孕，意圖製造公審效果令人反感；二、一副「我是長輩，你們當然要讓座」的口脗和態度；三、以偏概全「年輕人沒教養」，製造世代對立；四、在未知別人的身體情況下，先作公開的道德審判；五、遭非議時，李的回應是：「我一向說話直接」，即自己毫無錯失。

這種姿態，很難令公眾會想站在她那一邊。這在台灣引起極大回響，看街頭訪問途人對博愛座的看法，有位婆婆很可愛：「不要倚老賣老，我也七十歲了，不要覺得誰都要讓你，沒有人欠你的。」知名作家吳若權也在臉書放上他推着坐輪椅母親的背影照片，並說，身為二十六年的家庭照顧者，「要感謝所有讓座給我母親的陌生人。而且，我要真心講，讓座率是100%。我和家母從未在捷運碰到不肯讓座的年輕人，也經常看到不分世代與性別的乘客，讓座給需要的人。」他還引用靈性大師奧修名言：「這世界沒有『應該』，你若堅持『應該』就會受苦。」

這也是我經常自我提醒的：人已「加齡」了，若還倚老賣老、擺出副你們「應該」如何待我的樣式，在沒有得自己認為「應該」受到的待遇時，還嘰哩呱啦指着人罵，那就名副其實地把自己變成一副「加齡臭」了。「加齡」可以，「臭」應避免。