香港社會如何領悟習近平文化思想？

本月7日至8日，一個重要的會議引起輿論廣泛關注--全國宣傳思想文化工作會議。這個會議每五年召開一次，具有頂層設計的性質，上一次是2018年8月21日至22日召開的。與以往相比，這次會議的名稱增加了「文化」二字，會議最重要的成果是首次提出了「習近平文化思想」。

從2017年開始，習近平經濟思想、法治思想、生態文明思想、強軍思想、外交思想陸續提出，這一次提出「文化思想」，標誌着習近平新時代中國特色社會主義思想進一步豐富和發展。

習近平文化思想主要明確了「七個着力」的要求：着力加強黨對宣傳思想文化工作的領導，着力建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態，着力培育和踐行社會主義核心價值觀，着力提升新聞輿論傳播力引導力影響力公信力，着力賡（音︰庚）續中華文脈、推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展，着力推動文化事業和文化產業繁榮發展，着力加強國際傳播能力建設、促進文明交流互鑒。

香港與內地雖有「兩制」之別，但更有「一國」之同，而文化本身具有超越制度的特性。因此，習近平文化思想對於香港同樣有重要的指導意義。香港社會如何全面領悟習近平文化思想，筆者認為，香港應在以下幾個方面用心用力，有所作為。

習近平文化思想主要明確了「七個着力」的要求，當中有「着力培育和踐行社會主義核心價值觀」。香港實行的資本主義制度，當然不能照搬「社會主義核心價值觀」，但香港是否需要在培育價值觀上下一番功夫呢？當然需要。

賡續中華文脈 推動創新性發展

去年「7.1」，習近平總書記在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上的講話中指出：「希望全體香港同胞大力弘揚以愛國愛港為核心、同『一國兩制』方針相適應的主流價值觀。」

香港是一個價值觀多元的社會，這是香港的特色。香港開阜以來的發展歷程，是一個不斷吸收外來文化的過程，開放包容是香港優良傳統。特色和傳統當然不能丟。同時，我們也要看到：一個社會的和平安寧，需要法律的「硬約束」，更離不開價值觀的「軟約束」。越是價值觀多元的社會，越需要弘揚主流價值觀。

過往香港能躋身「亞洲四小龍」，取得令世人矚目的成功，靠的是同舟共濟的精神。但在回歸後的很長一段時間，香港社會對立情緒愈來愈大，凝聚共識愈來愈難，最終導致了「修例風波」。反中亂港勢力要把香港引向「港獨」的邪路，完全背離了「一國兩制」方針，凝聚共識的基礎幾近坍塌，令香港陷入了極其危險的境地。

香港是中國不可分割的一部分，是中華人民共和國的一個特別行政區。這個「身份」不能改變、也不容改變。因此，任何把「一國」和「兩制」對立起來、把「愛國」和「愛港」對立起來的理念和做法，都是錯誤的，是主流價值觀不能接受的。

香港社會全面領悟習近平文化思想，首要一條就是要大力弘揚以愛國愛港為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀。

習近平文化思想主要明確了「七個着力」的要求，當中有「着力賡續中華文脈、推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展。」香港在這個方面大有可為。

中華文明是中國內地、港澳台地區共同的文化根脈；不僅如此，日本、韓國和東南亞諸國，都深受中華文明的影響，也屬於「儒家文化圈」。賡續中華文脈是香港義不容辭的責任，不能因「兩制」之別而可以有絲毫怠慢。

值得注意的是，在本港一些人的頭腦中，香港的歷史從開阜算起，這是錯誤的。應該說，香港作為一個城市，其歷史從開阜算起；但香港作為一個區域，早在兩千多年前的秦漢時期，就作為嶺南地區的一部分納入了中國版圖；香港的歷史是中國歷史的一部分，香港的歷史應該從那時候算起。賡續中華文脈，必須首先釐清這個歷史脈絡。

賡續中華文脈，需要「創造性轉化和創新性發展」。香港故宮文化博物館堪稱「樣辦」。該館的整體建築設計融入了現代感、科技感和香港中西文化交融的特色，在空間上又巧妙地將紫禁城特色--中軸綫概念，融合進了立體的建築中。如今已成為來港遊客必打卡的地標之一，今年「五一」和「十一」長假期間，遊客排起長隊參觀，熱度愈來愈高。

除此之外，香港還有「大坑舞火龍」等非遺項目深受人們喜愛；香港有一大批藝術家，用音樂、繪畫、書法、手工藝等多種形式賡續中華文脈，應該不遺餘力地支持這些項目，支持這些藝術家，不斷提升中華文化的影響力、吸引力，讓習近平文化思想的深刻內涵在香港落實見效。

做強文化產業 促進文明互鑒

習近平文化思想主要明確了「七個着力」的要求，當中有「着力推動文化事業和文化產業繁榮發展」。這與香港密切相關。

事實上，香港的文化產業發展在亞洲首屈一指，在全球也頗具影響力。特別是香港影視劇在海外影響力很大，以至於某些國家的青年學生誤認為中國人都是像成龍一樣，個個都精通武術。此外，香港的音樂、藝術設計都是亞洲一流水平。

做強文化產業，香港不僅底子好，而且機遇好。過往，香港藝人到內地演出，吸引十多億人的關注，才能真正「名聲大噪」。除了影視之外，畫家、音樂人都深諳內地的文化市場具有很高的「含金量」。如今，隨着粵港大灣區的深入推進，「人文灣區」建設提速，對於香港來說，內地不僅是市場，也是家園，香港可以在大灣區打造文化產業發展基地。香港和大灣區其他城市聯手，完全可以共同做大文化產業。

還有，國家「十四五」規劃支持香港建設「八大中心」，其中就有「中外文化藝術交流中心。」這是前所未有的「大手筆」。香港的許多文化項目可以納入建設規劃，得到中央大力支持。該中心的建設將推動香港文化產業發展躍上新台階。

遵循習近平文化思想，香港還可發揮背靠祖國、聯通世界的優勢，在文化產業發展上當好「超級聯絡人」，為國家文化項目「走出去」、為國外的文化項目「走進來」做好溝通聯絡工作，助力國家做強文化產業。

加強國際傳播 找准「着力點」

習近平文化思想主要明確了「七個着力」的要求，當中有「着力加強國際傳播能力建設、促進文明交流互鑒。」香港在這方面可以發揮獨特作用。

推進中華民族偉大復興，香港不應缺席，也不能缺席。--這是香港各界的共識。那麼，在建設文化強國、建設中華民族現代文明的進程中，香港理應做出自己的獨特貢獻。

當今世界並不太平，地緣政治衝突不斷，經濟領域對抗不息，其背後是文明的衝突。文明沒有優劣之分，只有特色之別，中國倡導各個文明之間應包容互鑒，但西方國家的一些政客卻堅持「文明優越論」，認為自己的文明高於其他文明，「注定要領導世界」。

中華文明上下五千年，僅有文字記載的就有三千八百多年的歷史，是世界古文明當中迄今唯一沒有斷流的文明。中華文明綿延不息，足以說明其優秀。但在今天的國際輿論場上，中國的話語權還不如西方，中國無論做甚麼，都會受到批評指摘，這給中國發展帶來巨大阻力。

香港是國際大都會，是中西文化的交滙點，可以發揮善於與西方世界溝通的優勢，當好中華文化的傳播者。

領悟習近平文化思想，香港社會應多在創新國際傳播手法上下功夫，讓西方人士聽得見「中國聲音」，讀得懂「中國故事」，悟得透「中華文化」，能接受「文明互鑒」，特別是透過與民間人士的交流溝通，擴大我們的「朋友圈」，厚植文明交流互鑒的土壤，最終影響有關國家政府的對華態度。習近平文化思想博大精深，對於推進「一國兩制」行穩致遠具有重要指導意義。香港各界應該認真領悟其豐富內涵，精准聯繫香港實際，釐清「邏輯綫」，找准「着力點」，讓習近平文化思想在香港落地生根、開花結果。

▲ 香港故宮文化博物館是中華傳統文化創新性發展的「樣辦」，其建築設計融入了現代感、科技感和香港中西文化交融的特色，在空間上又巧妙地將紫禁城特色融合進了立體的建築中。（資料圖片）