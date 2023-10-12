  • 24°C
香港時間 : 20231012日 (週四) 02:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港社會如何領悟習近平文化思想？

評論 2023/10/12

分享：

分享：

本月7日至8日，一個重要的會議引起輿論廣泛關注--全國宣傳思想文化工作會議。這個會議每五年召開一次，具有頂層設計的性質，上一次是2018年8月21日至22日召開的。與以往相比，這次會議的名稱增加了「文化」二字，會議最重要的成果是首次提出了「習近平文化思想」。

從2017年開始，習近平經濟思想、法治思想、生態文明思想、強軍思想、外交思想陸續提出，這一次提出「文化思想」，標誌着習近平新時代中國特色社會主義思想進一步豐富和發展。

習近平文化思想主要明確了「七個着力」的要求：着力加強黨對宣傳思想文化工作的領導，着力建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態，着力培育和踐行社會主義核心價值觀，着力提升新聞輿論傳播力引導力影響力公信力，着力賡（音︰庚）續中華文脈、推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展，着力推動文化事業和文化產業繁榮發展，着力加強國際傳播能力建設、促進文明交流互鑒。

香港與內地雖有「兩制」之別，但更有「一國」之同，而文化本身具有超越制度的特性。因此，習近平文化思想對於香港同樣有重要的指導意義。香港社會如何全面領悟習近平文化思想，筆者認為，香港應在以下幾個方面用心用力，有所作為。

習近平文化思想主要明確了「七個着力」的要求，當中有「着力培育和踐行社會主義核心價值觀」。香港實行的資本主義制度，當然不能照搬「社會主義核心價值觀」，但香港是否需要在培育價值觀上下一番功夫呢？當然需要。

賡續中華文脈 推動創新性發展

去年「7.1」，習近平總書記在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上的講話中指出：「希望全體香港同胞大力弘揚以愛國愛港為核心、同『一國兩制』方針相適應的主流價值觀。」

香港是一個價值觀多元的社會，這是香港的特色。香港開阜以來的發展歷程，是一個不斷吸收外來文化的過程，開放包容是香港優良傳統。特色和傳統當然不能丟。同時，我們也要看到：一個社會的和平安寧，需要法律的「硬約束」，更離不開價值觀的「軟約束」。越是價值觀多元的社會，越需要弘揚主流價值觀。

過往香港能躋身「亞洲四小龍」，取得令世人矚目的成功，靠的是同舟共濟的精神。但在回歸後的很長一段時間，香港社會對立情緒愈來愈大，凝聚共識愈來愈難，最終導致了「修例風波」。反中亂港勢力要把香港引向「港獨」的邪路，完全背離了「一國兩制」方針，凝聚共識的基礎幾近坍塌，令香港陷入了極其危險的境地。

香港是中國不可分割的一部分，是中華人民共和國的一個特別行政區。這個「身份」不能改變、也不容改變。因此，任何把「一國」和「兩制」對立起來、把「愛國」和「愛港」對立起來的理念和做法，都是錯誤的，是主流價值觀不能接受的。

香港社會全面領悟習近平文化思想，首要一條就是要大力弘揚以愛國愛港為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀。

習近平文化思想主要明確了「七個着力」的要求，當中有「着力賡續中華文脈、推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展。」香港在這個方面大有可為。

中華文明是中國內地、港澳台地區共同的文化根脈；不僅如此，日本、韓國和東南亞諸國，都深受中華文明的影響，也屬於「儒家文化圈」。賡續中華文脈是香港義不容辭的責任，不能因「兩制」之別而可以有絲毫怠慢。

值得注意的是，在本港一些人的頭腦中，香港的歷史從開阜算起，這是錯誤的。應該說，香港作為一個城市，其歷史從開阜算起；但香港作為一個區域，早在兩千多年前的秦漢時期，就作為嶺南地區的一部分納入了中國版圖；香港的歷史是中國歷史的一部分，香港的歷史應該從那時候算起。賡續中華文脈，必須首先釐清這個歷史脈絡。

賡續中華文脈，需要「創造性轉化和創新性發展」。香港故宮文化博物館堪稱「樣辦」。該館的整體建築設計融入了現代感、科技感和香港中西文化交融的特色，在空間上又巧妙地將紫禁城特色--中軸綫概念，融合進了立體的建築中。如今已成為來港遊客必打卡的地標之一，今年「五一」和「十一」長假期間，遊客排起長隊參觀，熱度愈來愈高。

除此之外，香港還有「大坑舞火龍」等非遺項目深受人們喜愛；香港有一大批藝術家，用音樂、繪畫、書法、手工藝等多種形式賡續中華文脈，應該不遺餘力地支持這些項目，支持這些藝術家，不斷提升中華文化的影響力、吸引力，讓習近平文化思想的深刻內涵在香港落實見效。

做強文化產業 促進文明互鑒

習近平文化思想主要明確了「七個着力」的要求，當中有「着力推動文化事業和文化產業繁榮發展」。這與香港密切相關。

事實上，香港的文化產業發展在亞洲首屈一指，在全球也頗具影響力。特別是香港影視劇在海外影響力很大，以至於某些國家的青年學生誤認為中國人都是像成龍一樣，個個都精通武術。此外，香港的音樂、藝術設計都是亞洲一流水平。

做強文化產業，香港不僅底子好，而且機遇好。過往，香港藝人到內地演出，吸引十多億人的關注，才能真正「名聲大噪」。除了影視之外，畫家、音樂人都深諳內地的文化市場具有很高的「含金量」。如今，隨着粵港大灣區的深入推進，「人文灣區」建設提速，對於香港來說，內地不僅是市場，也是家園，香港可以在大灣區打造文化產業發展基地。香港和大灣區其他城市聯手，完全可以共同做大文化產業。

還有，國家「十四五」規劃支持香港建設「八大中心」，其中就有「中外文化藝術交流中心。」這是前所未有的「大手筆」。香港的許多文化項目可以納入建設規劃，得到中央大力支持。該中心的建設將推動香港文化產業發展躍上新台階。

遵循習近平文化思想，香港還可發揮背靠祖國、聯通世界的優勢，在文化產業發展上當好「超級聯絡人」，為國家文化項目「走出去」、為國外的文化項目「走進來」做好溝通聯絡工作，助力國家做強文化產業。

加強國際傳播 找准「着力點」

習近平文化思想主要明確了「七個着力」的要求，當中有「着力加強國際傳播能力建設、促進文明交流互鑒。」香港在這方面可以發揮獨特作用。

推進中華民族偉大復興，香港不應缺席，也不能缺席。--這是香港各界的共識。那麼，在建設文化強國、建設中華民族現代文明的進程中，香港理應做出自己的獨特貢獻。

當今世界並不太平，地緣政治衝突不斷，經濟領域對抗不息，其背後是文明的衝突。文明沒有優劣之分，只有特色之別，中國倡導各個文明之間應包容互鑒，但西方國家的一些政客卻堅持「文明優越論」，認為自己的文明高於其他文明，「注定要領導世界」。

中華文明上下五千年，僅有文字記載的就有三千八百多年的歷史，是世界古文明當中迄今唯一沒有斷流的文明。中華文明綿延不息，足以說明其優秀。但在今天的國際輿論場上，中國的話語權還不如西方，中國無論做甚麼，都會受到批評指摘，這給中國發展帶來巨大阻力。

香港是國際大都會，是中西文化的交滙點，可以發揮善於與西方世界溝通的優勢，當好中華文化的傳播者。

領悟習近平文化思想，香港社會應多在創新國際傳播手法上下功夫，讓西方人士聽得見「中國聲音」，讀得懂「中國故事」，悟得透「中華文化」，能接受「文明互鑒」，特別是透過與民間人士的交流溝通，擴大我們的「朋友圈」，厚植文明交流互鑒的土壤，最終影響有關國家政府的對華態度。習近平文化思想博大精深，對於推進「一國兩制」行穩致遠具有重要指導意義。香港各界應該認真領悟其豐富內涵，精准聯繫香港實際，釐清「邏輯綫」，找准「着力點」，讓習近平文化思想在香港落地生根、開花結果。

香港故宮文化博物館是中華傳統文化創新性發展的「樣辦」，其建築設計融入了現代感、科技感和香港中西文化交融的特色，在空間上又巧妙地將紫禁城特色融合進了立體的建築中。（資料圖片）

撰文 : 屠海鳴 全國政協港澳台僑委員會副主任、香港新時代發展智庫主席、暨南大學「一國兩制」與基本法研究院副院長、客座教授

欄名 : 評論

最新專欄文章 更多

JPEX事件 讓香港上了寶貴一課
今日
JPEX事件 讓香港上了寶貴一課
多管齊下確保數據安全 免資料外洩
2023/10/11
多管齊下確保數據安全 免資料外洩
減辣助穩市場信心 惟難扭樓市弱勢
2023/10/10
減辣助穩市場信心 惟難扭樓市弱勢
大學管治須加強 杜絕迎新營風化案
2023/10/10
大學管治須加強 杜絕迎新營風化案
「超級黃金周」 給香港帶來了甚麼？
2023/10/09
「超級黃金周」 給香港帶來了甚麼？
中國 經濟 香港 政治 設計 大灣區 習近平 地緣政治 一國兩制 基本法

上一篇文章

企業拓ESG求才若渴 培育專才增競爭力

下一篇文章

JPEX事件 讓香港上了寶貴一課

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？