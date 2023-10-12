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JPEX事件 讓香港上了寶貴一課

評論 2023/10/12

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香港政府去年10月公布《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》，決意把香港打造為全球數碼資產中心，為行業提供一個清晰、合規的框架去發展。轉眼間一年已過去，筆者希望借此機會審視港府過去一年的政策，以及探討虛擬交易平台JPEX事件後數碼資產行業應如何在港繼續發展。

合法合規 行業發展先決條件

香港作為全球金融中心，就推動數碼資產發展有着先天的優勢。在宣言發表後，政府已推出了幾項試驗計劃，例如發行代幣化的綠色債券，該債券的認購、利息支付及贖回均以代幣化的港元作交易。金管局也推出了數碼港元先導計劃，研究數碼港元在不同範疇的潛在用例，包括可編程支付、離綫支付、及代幣化資產結算等。此外，港府已撥款5,000萬元推動web3發展，現在已有超過180家web3公司落戶數碼港，更於今年7月成立第三代互聯網發展專責小組（筆者也是委員）。以上這些計劃展示了香港政府的決心，在國際上也引起了幣圈及其他城市的關注。

監管法規方面，經過去年的穩定幣UST崩盤暴跌及加密貨幣交易所FTX破產事件後，幣圈已不能再像以往般野蠻無序地發展，也不能再光靠講故事便能吸引投資者。行業要把餅做大，一定要與傳統金融接軌，而有效的監管是行業長遠發展的先決條件。畢竟虛擬資產行業剛起步，並有着去中心化的特性，各地政府一直都未有較全面的相關法例。

自宣言發表以後，港府就虛擬資產平台（即交易所）法例展開了諮詢，有關法例亦已於6月1日正式生效。法例本着「相同業務、相同風險、相同規則」的原則，主要為平台業務提供一個清晰及較完整的監管框架，重點可歸納為三方面，第一，反洗黑錢。平台要對客戶的身份及資金來源作出盡職審查，在出入金方面也要做足把關的工作。第二，客戶資產安全。FTX的倒閉揭示出平台可以任意挪用客戶資產的風險，所以新法例要求客戶資產不能離開平台，並且要買保險。第三，平台與客戶利益衝突。新法例要求交易平台不能與客戶對賭，亦要有嚴格的代幣上市機制，確保不會有垃圾山寨幣賣給投資者。

散戶選擇平台 易受KOL影響

就JPEX事件而言，雖然其聲稱已有美國及加拿大的牌照，但這些牌照並非特別為加密貨幣行業而設的，而只是一般的貨幣交易或支付牌照，跟街上找換店所拿的牌照類同，其監管重點為防止洗黑錢活動，而非客戶資產安全。因此，投資者在選擇平台時最好是選取已獲香港證監會發牌的平台，就算要選擇海外國際大平台也要小心認清細節，否則投資者難以獲得保障。

筆者共同創辦的香港數碼資產學會，數月前委託港大區塊鏈學會向過萬散戶作出問卷調查，發現他們在選擇交易所時，所考慮的因素依次為平台的受歡迎程度、貨幣交易種類、使用介面及出入金方便程度，反而平台是否持有牌照是最不重要的因素。舖天蓋地的廣告及KOL的推廣會讓人認為平台的受歡迎程度高，對吸納用戶有着關鍵性的影響。

過去很多全球性的大交易所只容許香港專業投資者參與，導致散戶只能到無牌經營及背景可疑的地方買賣，所以筆者兩年多前已開始極力游說政府盡快立法，以保障小投資者。JPEX事件說明香港在推動web3發展的同時，宜有適當法例配合，同時也要大力推廣投資者教育，讓大眾知道高回報背後所需承受的風險。

盡快完善制度 推廣投資教育

監管以外，香港政府也應集思廣益，盡快完善新制度，及提供相關的配套，以助整個web3生態圈有更健康的發展。例如港交所可以讓加密貨幣現貨ETF上市，甚至推出比特幣期貨，讓投資者有更多正規的投資及對冲渠道。此外，香港也可考慮由政府中央託管虛擬資產，就像股票的中央結算所一樣，減低資產被挪用及黑客盜取的風險。港府亦應盡快就穩定幣立法，讓市場可用港元及人民幣的穩定幣交易，以增大本地貨幣在虛擬資產生態圈的版圖及話語權。

有關牌照及監管方面，證監會亦可考慮加入對質押、託管、場外交易所及衍生產品業務的監管，讓香港的交易平台提供更全面的服務，提高競爭力。有關制度一定要公開透明，亦要有足夠的投資者教育，讓用戶可全面了解相關的風險及保障，畢竟沒有一個制度能密不透風。

JPEX事件對二千多名苦主來說肯定是不幸，也會影響市民對虛擬貨幣的觀感。須知數碼資產當中除了加密貨幣以外還包括很多其他種類，例如資產代幣化、非同質化電子證書、穩定幣、數碼港元等，相信JPEX事件不會影響香港要發展成數碼資產中心的決心。從正面來看，事件正正反映出監管的重要性，這給監管機構、業界、市民、甚至KOL上了寶貴的一課，也是讓行業更健康發展的契機。

有問卷調查發現，舖天蓋地的廣告及KOL的推廣，會讓人認為平台受歡迎程度高，對吸納用戶有着關鍵性影響。（資料圖片）

撰文 : 區偉志 石壁投資管理投資總監、嶺南大學財務系專業應用教授、香港數碼資產學會創辦人

欄名 : 評論

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