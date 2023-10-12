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新PS5體積減逾3成 數位版售3518元

行政人員版 2023/10/12

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被視為消費旺季的聖誕節，向來亦是遊戲商銷售高峰期。隨着假期臨近，Sony日前宣布推出新PS5機型，全新纖細外形，提供更強的靈活性。

新款PS5一如以往設有超高清藍光光碟機的標準版和數位版。據Sony官方

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欄名 : 科技新知

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