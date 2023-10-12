新PS5體積減逾3成 數位版售3518元 行政人員版 2023/10/12 分享： 分享： 被視為消費旺季的聖誕節，向來亦是遊戲商銷售高峰期。隨着假期臨近，Sony日前宣布推出新PS5機型，全新纖細外形，提供更強的靈活性。 新款PS5一如以往設有超高清藍光光碟機的標準版和數位版。據Sony官方 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 基因檢測公司 數百萬用戶數據外洩 2023/10/11 基因檢測公司 數百萬用戶數據外洩 微軟傳推AI芯片 減對NVIDIA依賴 2023/10/11 微軟傳推AI芯片 減對NVIDIA依賴 日本經濟刺激方案 擬添AI項目拓開發應用 2023/10/10 日本經濟刺激方案 擬添AI項目拓開發應用 Sony影視服務 登陸PS4及PS5 2023/10/09 Sony影視服務 登陸PS4及PS5 俄企願付1.6億 購WhatsApp「零日漏洞」 2023/10/09 俄企願付1.6億 購WhatsApp「零日漏洞」 商業 銷售 零售 設計 遊戲 Sony PlayStation 美元