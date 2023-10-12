企業拓ESG求才若渴 培育專才增競爭力

由於政府監管機構和全球投資者都要求公司披露ESG信息，因此僱主需要尋求具永續發展經驗的人才，可謂「求才若渴」。

在企業領域，金融公司也熱衷於聘請綠色人才，去實現全球氣候和永續發展目標，讓金融專業人士快速了解永續發展議題。

愈來愈多的全球投資者宣布，他們會優先投資具有碳中和目標的公司，這些都引發企業部門招募具這方面技能人才的熱潮。

「永續發展」（Sustainability）的重要性不言而喻，但誰有資格成為永續發展的專業人士？這是一個尚未完全解決的問題。「永續性」概念在知識領域相對較新，近年人們對永續發展的興趣激增，因為金融界也開始有興趣把投資與永續發展結合起來。

此外，世界和社會內部發展不平衡，造成社會經濟的嚴重不平等。這些社會深層次的問題，也會為人類社會發展帶來風險，如缺乏發展所需的教育、貧富差距不斷擴大、社會不穩定等，加上氣候變遷，如果沒有足夠手段去未雨綢繆及時處理，最終會危害到社區的生存。

對此，雖然政府必須在環境保護和社會發展方面發揮重要作用，但企業如今也應該透過審視其業務對環境及其經營所在社區的影響，去發揮積極作用，同時也應該在公司的年報中，向外披露這些影響，以及管理層和公司董事會如何去履行對環境和社會的企業責任。

這就是「可持續性」概念產生的根源，並且可以用「ESG」報告來作概括，其中E（Environment）代表環境影響，S（Social）代表社會影響，G（Governance）代表公司的治理，履行對環境和社會所承擔的責任。

由於政府監管機構和全球投資者都要求公司披露ESG信息，因此僱主需要尋求和僱用具永續發展經驗的人才。要滿足對外披露此類信息的要求，公司首先需要從環境和社會角度收集相關資訊。

例如，一家房地產公司發展和管理一些商業物業，這樣便需要收集建造所用材料的信息，包括建築物所消耗的能源和水量、公司的採購政策、僱用員工政策和工作條件，而員工與供應商和承包商的接觸往來、公司對社會作出甚麼貢獻等資訊。

收集信息衡量影響 助降風險

很顯然，該公司此前並未收集此類資訊。過去關注的焦點，一直是公司的損益。但在新發展形勢下，第一步是聘請人員，並根據現有的報告標準去收集此類相關信息，這些信息披露標準如今在全球範圍內不斷發展，因此對「永續發展」技能的人才可謂「求才若渴」。

目前，全球各地都在推動企業減少碳排放和其他污染物排放，並致力提高對社會的影響力。由於企業面臨披露ESG績效的壓力，永續發展經驗愈來愈成為企業所渴求的營運要素。

例如，香港金融管理局要求銀行報告其氣候風險。反過來，銀行也要求企業客戶揭露其有關氣候風險，因為這些風險是銀行向企業貸款時所面臨整體風險的一部分。此外，證券及期貨事務監察委員會也要求上市公司進行類似的信息披露；證券交易所也加強了ESG的披露要求。

可以說，香港在ESG披露要求方面領先許多司法管轄區，正因為金管局、證監會和證券交易所都要求相關公司作出披露。那些尚未作出同樣要求的司法管轄區，受到的壓力無疑也愈來愈大。

此外，社會績效的揭露也為公司帶來新的挑戰，而在ESG當中的「S」，可歸結為「關係」，公司的管理怎樣與員工、供應商、客戶、股東及其經營所在社區建立關係，而此舉通常涵蓋許多司法管轄區，所以可以想像其複雜性。

在公司治理方面，雖然公司對治理要素很熟悉，因為他們經常向銀行家和投資者披露其管理體系和內部的風險控制，但ESG中的「G」，對管理層和董事要清楚闡述公司在追求發展目標時——包括ESG披露的程度，如何平衡股東和相關各方的利益寄予厚望。

再看深一層，收集數據和衡量影響，是公司了解其所面臨風險的第一步。例如，若一家公司不提高能源效益，該公司便會面對更高的能源價格；目前廢棄物處理的新法規很快實施，如果不減少廢棄物，將面對高額廢棄物處理費的成本壓力；或者，若不投資具適應和復原力的基礎設施，便可能面臨更高的極端天氣風險。上月颱風蘇拉襲港掛起10號風球，隨後連場的大暴雨成災，表明企業必須對公司的物理結構和管理系統進行壓力測試。

如今愈來愈多香港上市公司承諾實現減碳目標，並按照政府的承諾，到2050年香港實現碳中和，甚至有些公司以2050年前做到碳中和為目標。

具碳中和目標公司 投資者垂青

誠然，政府當局渴望企業部門減少排放，與此同時，愈來愈多的全球投資者宣布，他們會優先投資具有碳中和目標的公司，這些都引發企業部門招募具這方面技能人才的熱潮。

但具備哪些技能，才能成為永續發展的專業人士？

2015年，致力改善環境的有心人士成立「香港合資格環境專業人士學會」（Hong Kong Institute of Qualified Environmental Professionals），旨在為環境專業人士所需的資格作出界定。該會創建了一個新的資格證書，其教學的培訓大綱，涵蓋廣泛的環境知識領域，通過兩個級別考試對考生進行評估，當中包括考生相關工作經驗這項先決條件。通過兩級考試的申請人，被視為合資格的環境專業人士。

目前，該項資格在香港已被廣泛接受，香港環資會正與大學合作，將本科環境課程與其評估相結合，以便畢業生能夠更好地通過考試，為香港及時培育這方面的專才。

另一方面，在企業領域，金融公司也熱衷於聘請綠色人才，去實現全球氣候和永續發展目標。香港綠色金融協會（The Hong Kong Green Finance Association）是一個專注於綠色金融領域的專業機構，一直在透過舉辦課程——包括與香港科技大學合作短期課程，來填補ESG人才的缺口，讓金融專業人士快速了解永續發展議題。

科技大學去年開創性地開設了香港首個綠色金融本科學位，讓學生在環境和金融方面能夠打下堅實的知識基礎，學習的範疇涵蓋環境科學、污染控制、經濟學、商業和金融等廣泛知識的匯集。事實上，要確保香港成為綠色金融的全球領先中心，人才是最重要的元素。

「永續發展」新產業 添就業機會

成熟的永續發展專業人士來自不同背景，包括環境科學和管理、企業諮詢、會計、法律服務、工程或金融等。隨着時間推移，他們建立了前瞻公司營運的能力，不僅幫助公司信守ESG報告的承諾，這實際上是最簡單的部分，而且還能考慮公司如何以永續發展為衡量標準，去提高公司的發展競爭力。

至於聚焦於董事會決策的企業治理方面，「氣候治理倡議」目前在香港設立了分支機構，致力於與董事接觸，以提高董事會在氣候治理方面的認知、啟發行動和推動更廣泛的實踐。

隨着政府宣布冀香港成為領先的綠色金融中心，上述組織可以扮演和發揮所自的功能和角色，提升香港的專業服務能力，為我們的子孫後代，創造永續發展的新產業、就業機會和職業前途。

▲ 作者指上月颱風蘇拉襲港，以及隨後連場大暴雨成災，表明企業必須對公司的物理結構和管理系統進行壓力測試。（法新社資料圖片）