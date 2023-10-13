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歐化傢俬 精選瑞．意獨樂樂休閒椅

副刊版 2023/10/13

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香港家居環境普遍不大，但對不少人來說心目中都希望在家中可以擁有一張扶手椅/休閒椅，在下班累極了的秋意晚上，坐在椅上獨享專屬的個人空間。對於休閒椅這個範疇，不得不說歐化傢俬（Ulferts）最精於此道，

...

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