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MM6 Maison Margiela X Salomon 山系打孖上

副刊版 2023/10/13

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去年MM6 Maison Margiela與Salomon的聯乘鞋款，其中一款紅色鞋款因為得到歌手Rihanna在Super Bowl演唱時穿着而空前大賣，同時教世人知道Maison Margiela

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欄名 : Fashion

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