法國高級餐廳Feuille 大膽破格令蔬菜植物成為主角

穀物、種子和植物根莖可否做主角？法國菜可以配清酒嗎？看似不可能，又或者會有問號出現，但由米芝蓮2星大廚David Toutain與灶神集團聯手合作的法國餐廳Feuille，就可以將毫不起眼的種子、根莖

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