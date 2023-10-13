法國高級餐廳Feuille 大膽破格令蔬菜植物成為主角 副刊版 2023/10/13 分享： 分享： 穀物、種子和植物根莖可否做主角？法國菜可以配清酒嗎？看似不可能，又或者會有問號出現，但由米芝蓮2星大廚David Toutain與灶神集團聯手合作的法國餐廳Feuille，就可以將毫不起眼的種子、根莖 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 CRUISE 夜繽紛美食體驗 $179兩小時無限暢飲 今日 CRUISE 夜繽紛美食體驗 $179兩小時無限暢飲 一夜繽FUN蟹宴 國金軒 X NIKKA WHISKY 2023/09/29 一夜繽FUN蟹宴 國金軒 X NIKKA WHISKY 半島酒店新推6款月餅 水果奶黃月餅配茶果味盡出 2023/08/11 半島酒店新推6款月餅 水果奶黃月餅配茶果味盡出 沉浸式多元感官嘗美饌 䭘推出宋朝午市套餐 2023/07/28 沉浸式多元感官嘗美饌 䭘推出宋朝午市套餐 銅鑼灣日本料理店推全新廚師發辦 嘗矜貴A5和牛+龍蝦及鮑魚 2023/07/28 銅鑼灣日本料理店推全新廚師發辦 嘗矜貴A5和牛+龍蝦及鮑魚 餐廳 法國菜 清酒 消費資訊 消費種類