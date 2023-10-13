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CRUISE 夜繽紛美食體驗 $179兩小時無限暢飲

副刊版 2023/10/13

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空中餐廳及酒吧CRUISE由即日起至11月30日期間，推出全新「夜繽紛」（Night Vibes）活動及「Sip Trip：North Point」雞尾酒，充滿活力的音樂、飲品和美食體驗。

此段期間每天

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欄名 : Food

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