CRUISE 夜繽紛美食體驗 $179兩小時無限暢飲 副刊版 2023/10/13 分享： 分享： 空中餐廳及酒吧CRUISE由即日起至11月30日期間，推出全新「夜繽紛」（Night Vibes）活動及「Sip Trip：North Point」雞尾酒，充滿活力的音樂、飲品和美食體驗。 此段期間每天 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 法國高級餐廳Feuille 大膽破格令蔬菜植物成為主角 今日 法國高級餐廳Feuille 大膽破格令蔬菜植物成為主角 一夜繽FUN蟹宴 國金軒 X NIKKA WHISKY 2023/09/29 一夜繽FUN蟹宴 國金軒 X NIKKA WHISKY 半島酒店新推6款月餅 水果奶黃月餅配茶果味盡出 2023/08/11 半島酒店新推6款月餅 水果奶黃月餅配茶果味盡出 沉浸式多元感官嘗美饌 䭘推出宋朝午市套餐 2023/07/28 沉浸式多元感官嘗美饌 䭘推出宋朝午市套餐 銅鑼灣日本料理店推全新廚師發辦 嘗矜貴A5和牛+龍蝦及鮑魚 2023/07/28 銅鑼灣日本料理店推全新廚師發辦 嘗矜貴A5和牛+龍蝦及鮑魚 酒店 美食 酒吧 北角 雞尾酒