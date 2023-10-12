大埔「創新園」本地知名企業  科技融入傳統 產品質量提升  孫東：做大做強香港品牌

創新科技及工業局（創科局）局長孫東到訪大埔「創新園」，調研香港新型工業化發展情況。他到訪三家本地知名品牌的生產基地，包括日清食品（香港）有限公司（日清食品）、家得路天然健康集團 （CATALO）及維特健靈大藥廠（維特健靈）的全新智能生產中心。實地了解他們如何將科技融入傳統工業，實現新型工業化。

孫東參觀後表示，政府一直探討如何加速香港新型工業化，會考慮加大政策扶持的力度，希望將食品工業、醫藥及中醫藥三大領域的產值「倍翻」至一百億元。同時，期待「香港製造」品牌做大做強，發揚光大。



日清：創科嚴控質量 快速掌握市場口味



孫東先到日清食品位於大埔創新園的生產廠房，參觀廠房智能型自動化生產線，了解食品企業如何以創新製造整合先進技術，以加強企業整體競爭力。

日清食品在大埔設廠近40年，近年開展數碼升級轉型，科技應用到整個食品生產線，協助輔助處理原材料及監管質量等，此外更利用人工智能及大數據等協助開發食品、管理物流及了解市場。日清食品董事長及首席執行官安藤清隆表示，創新科技可用大數據分析快速掌握顧客口味喜好，從而研發新產品。他又指，科技園匯聚很多領先的數碼化企業，緊密合作可產生協同效應。



CATALO：冀政府助產品進軍內地



孫東隨後到訪CATALO大埔創新園「醫療用品製造中心」的天然健康食品智能生產中心，它是亞洲首個全自動智能生產線，直接在香港本地生產膠囊、片劑和配方粉劑等產品。他們從產品配方、供應鏈管理和智慧倉儲等整個產業鏈，均利用人工智能監控工序，減少消耗資源及污染環境，大幅提升營運及生產效率。

▲ CATALO集團主席及行政總裁陳家偉 (左) 陪同創新科技及工業局局長孫東（右）參觀CATALO廠房亞洲首個全自動智能生產線。

CATALO集團主席及行政總裁陳家偉表示，生產中心融入先進科技，實現新型工業化及可持續發展。他還向孫東分享願景：「期望日後我們的產品可以通過內地相關法規，將『香港製造』的保健食品打入內地市場。」陳家偉亦期望與本地大學和科學園初創企業加強研發協作，利用人工智能及創新科技，把公司打造成生物科技企業。

▲ 創新科技及工業局局長孫東(中) 、CATALO集團主席及行政總裁陳家偉先生 (右)、以及香港科技園公司行政總裁黃克強先生(左)一同參觀CATALO智能倉庫。它是全港首個上存下揀的智能倉庫，打造地面至天花板的立體存儲空間，提高出貨和存庫效率。

維特健靈：利用科技推動製造及研發項目



孫東的行程還到維特健靈設於大埔創新園的新型自動化生產線參觀。審視營養補充品等的生產線可透過線上操作及自動監控，部分產能與人手生產線相比可快達10倍，提升生產力更能保證質量。智能生產亦有效減少包裝的用紙及塑膠，達至環保及可持續發展。

▲ 維特健靈健康產品有限公司董事長陳曦齡（右）引領創新科技及工業局局長孫東參觀新型自動化生產線。

維特健靈健康產品有限公司董事長陳曦齡表示，公司成功取得創新科技署的資助，鼓勵協助繼續推動創新製造：「我們將會研發更多包括含納米技術等創科元素的新產品，並在大埔創新園擴充廠房，引進更多機器，增加生產線。」她又說園區內有多個與醫藥及健康產品及其他精密儀器目關的生產項目，可以幫助他們做科研，產生更多協作機會。未來會繼續利用科技推動製造及研發項目，進一步把「香港製造」的產品遠銷國際市場。

▲ 維特健靈的自動化生產線可透過線上操作及自動監控，最高提升產能近10倍，提升生產力更能保證質量。

孫東：助企業與內地磋商打入市場



創新科技及工業局局長孫東繼九月下旬到將軍澳創新園後，再到大埔創新園三家企業，了解個別工業企業的最近情況，探索如何進一步實現新型工業化。孫東表示三家企業在香港成立已久，亦獲得政府「創新科技基金」以及「再工業化計劃」的資助，認為他們有好的成果。對於有本地產業希望進一步拓展內地市場，孫東認為香港與內地CEPA協議的長期推動下，符合規定的商品可享有零關稅，但考慮到有些涉及醫藥品、包裝食品等，「可能要多做一些工夫」，強調特區政府會幫助本地企業與內地相關部門進行磋商。

香港科技園以創新科技驅動新型工業化，將三個「工業邨」（大埔、元朗及將軍澳）轉型至三個創新園。孫東表示，特區政府一直探討如何加速香港新型工業化，幫助香港企業開拓內地與海外市場；在創新園當中，食品工業、醫藥及中醫藥三大領域產值年達55億元，政府下一步將與香港科技園公司商量，考慮加大力度扶持，希望未來幾年內將產值提升至過百億元。孫東補充，政府亦會「想方設法」，讓「香港製造」品牌做大做強，發揚光大。



(特約)