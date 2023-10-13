加拿大地域相對荒蕪，美國總視之為小弟，不少Canadian Joke都以其落後為主題。惟今年加國終於可以吐氣揚眉，成為世界之最。

九月二十七日，加拿大宣布人口增長率高達百分之二點九，共增加了1,158,705人，總人口第一次高於四千萬。醫生在一九七六年首次踏足加國時，人口才只有二千四百萬。當然，以地大物博的國家來說，人口仍算稀疏，每平方公里只有四點二人（香港則有六千六百五十九人）。

但不要誤會加拿大人有超強生殖意慾（或能力），九成八的人口增長來自新移民，全靠國家開放式搶人才的移民政策，才能成為人口增長大國。當中，來自香港的新移民隊伍固然鼎盛，亦有不少來自烏黑蘭，為逃避戰火。

新移民帶來勞動人口和知識轉移，對該等國家是好事，但對新移民又如何？相對英國來說，加國的就業機會較高，若遠離大城市，例如多倫多的房產也不貴，可以安居樂業，惟最大問題就是醫療。

加拿大多年來實行Socialized Medicine，打從Canada Health Act（加拿大衞生法令）在一九八四年通過後，這國家只有單一性全國普及化醫療系統，全民有錢無錢都能得到同等醫療服務。原意是好的，但當人口暴增，醫生人手不足，全民便只能得到低水平醫療服務。舉例說，醫生居於多倫多的哥哥，早前膝頭受傷，安排見骨科醫生要等兩個月，等磁力共振又要一個月，最終決定要做手術，但wait list卻遙遙無期。一怒之下回港醫治，不足一星期已康復出院，這便是有選擇的好處，也是全民資源不足情況下平等的壞處。

香港仍有不少人輪候移居加拿大，請謹記要打造好健康的體魄才移民。