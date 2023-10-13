深圳近日非常積極吸引港人北上消費玩樂，人家是有研究、有分析、熟知港人偏好，然後有策略地向港人推廣的。比較一下深圳和香港兩者的宣傳標語、小冊子和策略，誰有腦、誰夠狠、誰高誰低，一眼即見。先看深圳向港人宣傳的tagline（標語）：「深圳好嘢」這個「好嘢」用得好：一、用上地道廣東話；二、「好嘢」是個pun（相關語），可作「好東西」解，即深圳有好東西，或作「深圳，好嘢」（very good）解。再看看英語的tagline：「Enjoy Shenzhen」直情直接歡迎港人享用這個城市。

但返到香港，我們出了句甚麼呢？「Hello Hong Kong」（你好，香港）。面對着鄰近泰國的「Amazing Thailand」、新加坡的「Passion Made Possible」、首爾的「Seoul, My Soul」，個個都摩拳擦掌、聲勢浩大，而在當中打個如此弱弱的「Hello」招呼，恐怕連聲音都聽不到。其實毋須去到那麼遠，就用深圳做個對比，Enjoy對Hello，前者只是用上一個簡單英文字，已令人有正面、開心想像——大家來此盡情「享用」和「享受」這個城市，但一個「Hello」，其實人家都唔知你想講乜。

再看看宣傳設計，建議大家可在網上鍵入「深圳好嘢 and Enjoy Shenzhen and在深吃住行游購娛手冊」Google一下圖片，彩藍色調配上色彩繽紛的平面設計，用的字體和圖案起碼現代感強，沒有給人「娘爆」的感覺。大家亦可鍵入「你好，香港」在Google圖片處看看海報系列作個比較，我的一眾內地碩士生看罷問了一個問題：「他們是否以為咱們就是這樣的品味兒？」

真正想與內地對到口的人，先要做好了解國情的功課，這包括要看看北京、上海、深圳這類內地first tier（一綫）城市的文化品味和美感要求已去到哪裏。