西方緣何炒作 一帶一路「債務陷阱」論

「一帶一路」倡議提出已有10年，印度與美、英等個別西方國家的政客和輿論，近年來多方誣蔑「一帶一路」基建項目令沿綫國家陷入「債務陷阱」，並針對性扼殺國際社會對「一帶一路」債務陷阱的理性討論，凸顯出印度與個別西方國家希望通過「債務陷阱」論離間「一帶一路」共建國家與中國的關係，在國際社會掀起警惕、批評、施壓中國的浪潮，將中國推進「四面樹敵」的困境中。

圖藉陷阱論 令華「四面樹敵」

印度與美、英等西方國家雖然不斷指摘「一帶一路」基建項目，但在今年9月舉行的二十國集團（G20）領導人新德里峰會期間，美國、印度、沙特阿拉伯、歐盟、阿聯酋、意大利、法國和德國卻簽署諒解備忘錄，宣布將建設「印度-中東-歐洲經濟走廊」（IMEC），計劃以鐵路為基礎促進各國互聯互通，從而建構經濟走廊。

印度與美、英等西方國家也先後倡議過多項的互聯互通基建計劃，分別有印度提出的「季風計劃」，之後又推出「棉花之路」、「香料之路」，以及「薩迦倡議」、「印太海洋倡議」等；美國則先提出「藍點網路」，再之後力推「重建更美好世界」（Build Back Better World，B3W）計劃；歐盟也提出了「全球門戶」計劃；日本和印度則共同提出「亞非增長走廊」倡議等。

上述倡議均與中國提出「一帶一路」倡議的目標類似，正如印度政府官員曾公開指出，印度不僅在緬甸、孟加拉、馬爾代夫、尼泊爾等國家擁有很多投資項目，且正在與美、日、澳等推動區域互聯互通。該官員還強調，在歴史上，穩固的互聯互通一直是印度繁榮和福祉的晴雨表。

無論是印度和歐美國家抑或中國，推出相關倡議的初心都是結合自身的發展經驗和技術優勢，支持、幫助全球發展中國家建設大批交通基建項目，幫助這些國家實現互聯互通，嵌入全球價值鏈分工，從而有效分享全球經濟的發展紅利，避免再次陷入被邊緣化的風險。

只許州官放火 不許百姓點燈

既然大家目標都是一致的，那麼，為何印度和歐美國家批評中國的「一帶一路」的基建項目是「債務陷阱」？這是「只許州官放火，不許百姓點燈」，抑或是為批評中國而批評？筆者相信，這些國家的目的可能不僅如此「單純」。

最先提出「一帶一路」基建項目是「債務陷阱」的國家是印度，當地政府不僅拒絕與中國「一帶一路」倡議對接，且率先發起對「債務陷阱」話題的炒作。印度學者布拉馬．切拉尼（Brahma Chellaney）作為炒作「債務陷阱論」最活躍的印度學者，從2015至18年期間，先後發表了數十篇相關的論文或評論，極力鼓吹中國「一帶一路」倡議是「債務陷阱外交」。

印度政府更是將此論調作為印度的對外戰略，總理莫迪（Narendra Modi）曾在多個公開場合不點名指摘中國對南亞國家實施「債務陷阱外交」，雖用詞較為委婉，但卻一再暗示中國將南亞國家置於不可承擔的債務負擔之下。例如，他在上月G20領導人新德里峰會期間公開宣稱，「有一些勢力試圖通過加劇債務危機來謀取不正當利益。這些勢力利用其他國家的無助，導致他們陷入債務陷阱。」

隨着中美關係日趨緊張，印度政府、學者的論調在2018年之後受到美、英等西方政客及媒體的大力追捧，「債務陷阱」論並逐漸作為美、英等西方國家的輿論武器，而上升到全球宣傳層面。美國總統拜登（Joe Biden）在2022年更帶領其他西方國家領導人宣布啟動「全球基礎設施和投資夥伴關係」，計劃在2027年前籌集6,000億美元為發展中國家所需的基礎設施提供資金，作為所謂「領先的民主經濟體」以對抗中國提出的「一帶一路」倡議。

與此同時，西方國家還大力扼殺、扭曲西方世界對「一帶一路」的理性合作與討論。例如，前英國財政大臣奧斯本（George Osborne）曾前往中國尋求核電站合作，但有西方媒體則大力批評奧斯本，認為「對於奧斯本而言，外交政策就是生意」（For Osborne, foreign policy is strictly business），西方輿論更指摘稱，「對奧斯本來說經濟勝過一切，勝過過去的盟友，勝過普世主義的理念，也勝過道德外交政策」（economics trumps everything else, be that old alliances or any notion of a universalist, ethical foreign policy）。在西方媒體的持續攻擊下，奧斯本自此不再提與中國進行「一帶一路」相關的合作。

美國約翰霍普金斯大學政治經濟學教授布勞蒂加姆（Deborah Brautigam）、哈佛大學商學院助理教授任美格（Meg Rithmire）經過研究黑山、肯尼亞、贊比亞等國家的例子之後曾公開發布報告，表示雖然西方大肆宣揚這些恐懼，卻沒有證據支持「一帶一路」是「債務陷阱」論說法。然而，西方媒體在報道時完全扭曲了這份報告的內容，甚至令憤怒的布勞蒂加姆在互聯網上公開發文反駁，標題是《BBC歪曲我對「債務陷阱外交」的看法》（BBC Misrepresents my Views on "Debt Trap Diplomacy"），她在文章中更指出，「他們完全拋棄了我提供所有關於為甚麼傳統觀點（「一帶一路」是「債務陷阱」論）不正確的證據（They completely discarded all the evidence I presented after that about why that conventional wisdom was not correct）。」

西方3原因炒作 惟算盤難打響

由上可見，印度及美、英等西方國家顯然是有默契地、聯動性地對「債務陷阱」論的炒作。究其原因，一是印度及美、英等西方國家對中國的崛起，有共同的焦慮心態，美國擔心中國挑戰其全球霸主地位，印度擔心中國挑戰其南亞的權力，歸根究柢源自其根深蒂固的冷戰思維。二是如當年賣力炒作「中國威脅論」如出一轍，既是蓄意藉此抹黑中國，又妄圖令「一帶一路」共建國家對中國產生恐懼，以此打壓、縮減中國的國際「朋友圈」。三是印度和美、英等西方國家面對國內種種棘手問題，當政者們無意也無力解決，通過渲染「債務陷阱」論，無疑是向外轉移矛盾，希望中國可以做他們的「替罪羊」。

然而，印度及美、英等西方國家這次的算盤很難打響。這些國家多年來反覆散布、炒作「債務陷阱」論謠言，除了在個別西方國家收穫些許隨聲附和外，並未在國際社會贏得廣泛認同，尤其是當事方更對美國的指手畫腳頗有怨言。這些國家的炒作，更是間接向全球推廣了「一帶一路」。

數據會說話，在2018年西方輿論集體攻擊「一帶一路」時，有130多個國家和國際組織同中國簽署「一帶一路」合作文件，而截至今年6月，中國已經同152個國家和32個國際組織簽署200餘份共建「一帶一路」合作文件，數據無疑已經凸顯出「一帶一路」在國際社會愈來愈受歡迎。

共建一帶一路 推升GDP吸收入

事實上，世界銀行此前曾發布《「一帶一路」經濟學》報告，推算「一帶一路」建設將使共建國家和地區的實際收入增長1.2%至3.4%，全球實際收入增長0.7%至2.9%，從而促進實現共同繁榮，共建「一帶一路」使參與方貿易增加4.1%，外資增加4.97%，使低收入國家本地生產總值（GDP）增加3.4%。據世界銀行預測，到2030年，共建「一帶一路」每年將為全球產生1.6萬億美元收益，佔全球GDP的1.3%。從2015至30年，760萬人將因此擺脫絕對貧困，3,200萬人將擺脫中度貧困。

相信如果印度與美、英等個別西方國家不能正視中國的崛起，無法接受中國的崛起，難以習慣中國的崛起，「債務陷阱」論有可能長期伴隨「一帶一路」整個建設過程。然而，炒作「債務陷阱」論醫治不了印度和美、英等個別國家國內的「毛病」，到頭來還會讓自身問題更加積重難返。面對國內種種棘手問題，這些國家最應做的是「反求諸己」，把自己的國內的事情做好比甚麽都重要。

對中國政府而言，面對外界的誣蔑，正如但丁在其名著《神曲》所言，「走自己的路，讓別人去說」（Go your own way，let others talk）。過去10年來，在「一帶一路」倡議下，中國極大地支持了相關國家的交通基礎設施建設，滿足了所在國日益增長的運輸需求，不僅惠通了其民生要道，也促進了其旅遊業的發展，更提升了所在國的全球價值鏈分工層級地位。只要中國持續推動共建「一帶一路」，相信「一帶一路」未來將愈來愈成為全球最受歡迎的公共產品。

▲ 作者相信只要中國持續推動共建「一帶一路」，未來將愈來愈成為全球最受歡迎的公共產品。圖為中國與印尼共建「一帶一路」合作旗艦項目雅萬高鐵。（新華社資料圖片）