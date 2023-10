西方緣何炒作 一帶一路「債務陷阱」論

「一帶一路」倡議提出已有10年,印度與美、英等個別西方國家的政客和輿論,近年來多方誣蔑「一帶一路」基建項目令沿綫國家陷入「債務陷阱」,並針對性扼殺國際社會對「一帶一路」債務陷阱的理性討論,凸顯出印度與個別西方國家希望通過「債務陷阱」論離間「一帶一路」共建國家與中國的關係,在國際社會掀起警惕、批評、施壓中國的浪潮,將中國推進「四面樹敵」的困境中。

圖藉陷阱論 令華「四面樹敵」

印度與美、英等西方國家雖然不斷指摘「一帶一路」基建項目,但在今年9月舉行的二十國集團(G20)領導人新德里峰會期間,美國、印度、沙特阿拉伯、歐盟、阿聯酋、意大利、法國和德國卻簽署諒解備忘錄,宣布將建設「印度-中東-歐洲經濟走廊」(IMEC),計劃以鐵路為基礎促進各國互聯互通,從而建構經濟走廊。

印度與美、英等西方國家也先後倡議過多項的互聯互通基建計劃,分別有印度提出的「季風計劃」,之後又推出「棉花之路」、「香料之路」,以及「薩迦倡議」、「印太海洋倡議」等;美國則先提出「藍點網路」,再之後力推「重建更美好世界」(Build Back Better World,B3W)計劃;歐盟也提出了「全球門戶」計劃;日本和印度則共同提出「亞非增長走廊」倡議等。

上述倡議均與中國提出「一帶一路」倡議的目標類似,正如印度政府官員曾公開指出,印度不僅在緬甸、孟加拉、馬爾代夫、尼泊爾等國家擁有很多投資項目,且正在與美、日、澳等推動區域互聯互通。該官員還強調,在歴史上,穩固的互聯互通一直是印度繁榮和福祉的晴雨表。

無論是印度和歐美國家抑或中國,推出相關倡議的初心都是結合自身的發展經驗和技術優勢,支持、幫助全球發展中國家建設大批交通基建項目,幫助這些國家實現互聯互通,嵌入全球價值鏈分工,從而有效分享全球經濟的發展紅利,避免再次陷入被邊緣化的風險。

只許州官放火 不許百姓點燈

既然大家目標都是一致的,那麼,為何印度和歐美國家批評中國的「一帶一路」的基建項目是「債務陷阱」?這是「只許州官放火,不許百姓點燈」,抑或是為批評中國而批評?筆者相信,這些國家的目的可能不僅如此「單純」。

最先提出「一帶一路」基建項目是「債務陷阱」的國家是印度,當地政府不僅拒絕與中國「一帶一路」倡議對接,且率先發起對「債務陷阱」話題的炒作。印度學者布拉馬.切拉尼(Brahma Chellaney)作為炒作「債務陷阱論」最活躍的印度學者,從2015至18年期間,先後發表了數十篇相關的論文或評論,極力鼓吹中國「一帶一路」倡議是「債務陷阱外交」。

印度政府更是將此論調作為印度的對外戰略,總理莫迪(Narendra Modi)曾在多個公開場合不點名指摘中國對南亞國家實施「債務陷阱外交」,雖用詞較為委婉,但卻一再暗示中國將南亞國家置於不可承擔的債務負擔之下。例如,他在上月G20領導人新德里峰會期間公開宣稱,「有一些勢力試圖通過加劇債務危機來謀取不正當利益。這些勢力利用其他國家的無助,導致他們陷入債務陷阱。」

隨着中美關係日趨緊張,印度政府、學者的論調在2018年之後受到美、英等西方政客及媒體的大力追捧,「債務陷阱」論並逐漸作為美、英等西方國家的輿論武器,而上升到全球宣傳層面。美國總統拜登(Joe Biden)在2022年更帶領其他西方國家領導人宣布啟動「全球基礎設施和投資夥伴關係」,計劃在2027年前籌集6,000億美元為發展中國家所需的基礎設施提供資金,作為所謂「領先的民主經濟體」以對抗中國提出的「一帶一路」倡議。

與此同時,西方國家還大力扼殺、扭曲西方世界對「一帶一路」的理性合作與討論。例如,前英國財政大臣奧斯本(George Osborne)曾前往中國尋求核電站合作,但有西方媒體則大力批評奧斯本,認為「對於奧斯本而言,外交政策就是生意」(For Osborne, foreign policy is strictly business),西方輿論更指摘稱,「對奧斯本來說經濟勝過一切,勝過過去的盟友,勝過普世主義的理念,也勝過道德外交政策」(economics trumps everything else, be that old alliances or any notion of a universalist, ethical foreign policy)。在西方媒體的持續攻擊下,奧斯本自此不再提與中國進行「一帶一路」相關的合作。

美國約翰霍普金斯大學政治經濟學教授布勞蒂加姆(Deborah Brautigam)、哈佛大學商學院助理教授任美格(Meg Rithmire)經過研究黑山、肯尼亞、贊比亞等國家的例子之後曾公開發布報告,表示雖然西方大肆宣揚這些恐懼,卻沒有證據支持「一帶一路」是「債務陷阱」論說法。然而,西方媒體在報道時完全扭曲了這份報告的內容,甚至令憤怒的布勞蒂加姆在互聯網上公開發文反駁,標題是《BBC歪曲我對「債務陷阱外交」的看法》(BBC Misrepresents my Views on "Debt Trap Diplomacy"),她在文章中更指出,「他們完全拋棄了我提供所有關於為甚麼傳統觀點(「一帶一路」是「債務陷阱」論)不正確的證據(They completely discarded all the evidence I presented after that about why that conventional wisdom was not correct)。」

西方3原因炒作 惟算盤難打響

由上可見,印度及美、英等西方國家顯然是有默契地、聯動性地對「債務陷阱」論的炒作。究其原因,一是印度及美、英等西方國家對中國的崛起,有共同的焦慮心態,美國擔心中國挑戰其全球霸主地位,印度擔心中國挑戰其南亞的權力,歸根究柢源自其根深蒂固的冷戰思維。二是如當年賣力炒作「中國威脅論」如出一轍,既是蓄意藉此抹黑中國,又妄圖令「一帶一路」共建國家對中國產生恐懼,以此打壓、縮減中國的國際「朋友圈」。三是印度和美、英等西方國家面對國內種種棘手問題,當政者們無意也無力解決,通過渲染「債務陷阱」論,無疑是向外轉移矛盾,希望中國可以做他們的「替罪羊」。

然而,印度及美、英等西方國家這次的算盤很難打響。這些國家多年來反覆散布、炒作「債務陷阱」論謠言,除了在個別西方國家收穫些許隨聲附和外,並未在國際社會贏得廣泛認同,尤其是當事方更對美國的指手畫腳頗有怨言。這些國家的炒作,更是間接向全球推廣了「一帶一路」。

數據會說話,在2018年西方輿論集體攻擊「一帶一路」時,有130多個國家和國際組織同中國簽署「一帶一路」合作文件,而截至今年6月,中國已經同152個國家和32個國際組織簽署200餘份共建「一帶一路」合作文件,數據無疑已經凸顯出「一帶一路」在國際社會愈來愈受歡迎。

共建一帶一路 推升GDP吸收入

事實上,世界銀行此前曾發布《「一帶一路」經濟學》報告,推算「一帶一路」建設將使共建國家和地區的實際收入增長1.2%至3.4%,全球實際收入增長0.7%至2.9%,從而促進實現共同繁榮,共建「一帶一路」使參與方貿易增加4.1%,外資增加4.97%,使低收入國家本地生產總值(GDP)增加3.4%。據世界銀行預測,到2030年,共建「一帶一路」每年將為全球產生1.6萬億美元收益,佔全球GDP的1.3%。從2015至30年,760萬人將因此擺脫絕對貧困,3,200萬人將擺脫中度貧困。

相信如果印度與美、英等個別西方國家不能正視中國的崛起,無法接受中國的崛起,難以習慣中國的崛起,「債務陷阱」論有可能長期伴隨「一帶一路」整個建設過程。然而,炒作「債務陷阱」論醫治不了印度和美、英等個別國家國內的「毛病」,到頭來還會讓自身問題更加積重難返。面對國內種種棘手問題,這些國家最應做的是「反求諸己」,把自己的國內的事情做好比甚麽都重要。

對中國政府而言,面對外界的誣蔑,正如但丁在其名著《神曲》所言,「走自己的路,讓別人去說」(Go your own way,let others talk)。過去10年來,在「一帶一路」倡議下,中國極大地支持了相關國家的交通基礎設施建設,滿足了所在國日益增長的運輸需求,不僅惠通了其民生要道,也促進了其旅遊業的發展,更提升了所在國的全球價值鏈分工層級地位。只要中國持續推動共建「一帶一路」,相信「一帶一路」未來將愈來愈成為全球最受歡迎的公共產品。

▲ 作者相信只要中國持續推動共建「一帶一路」,未來將愈來愈成為全球最受歡迎的公共產品。圖為中國與印尼共建「一帶一路」合作旗艦項目雅萬高鐵。(新華社資料圖片)