大學第一課 應對AI挑戰 行政人員版 2023/10/13 分享： 分享： 還記得十年前，為了配合學生們自攜裝置（BYOD）上課的需求，而重新設計教室及課堂的情景。時光荏苒，今年大學首次引入ChatGPT類型的生成式人工智能（Generative AI）工具來輔助教學，一眾同 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 XR延展實境演出 變化萬千擴闊想像 2023/10/06 XR延展實境演出 變化萬千擴闊想像 三星窺準用家需求 擬拓移動通訊生態系統 2023/09/29 三星窺準用家需求 擬拓移動通訊生態系統 善用人工智能科技 保障歌手版權人權益 2023/09/22 善用人工智能科技 保障歌手版權人權益 「小學雞AI旅程」 家長子女先約法三章 2023/09/15 「小學雞AI旅程」 家長子女先約法三章 Web3正版AI歌曲平台 倘能做好顛覆行業發展 2023/09/08 Web3正版AI歌曲平台 倘能做好顛覆行業發展 創新科技及應用 科研 人工智能 大學 機械人