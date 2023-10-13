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大學第一課 應對AI挑戰

行政人員版 2023/10/13

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還記得十年前，為了配合學生們自攜裝置（BYOD）上課的需求，而重新設計教室及課堂的情景。時光荏苒，今年大學首次引入ChatGPT類型的生成式人工智能（Generative AI）工具來輔助教學，一眾同

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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