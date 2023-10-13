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溫哥華大型綜合項目Oakridge Park結合藝術與建築  勢成當區焦點  具投資潛力

特約 12:00 2023/10/13

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Oakridge Park由著名發展商Westbank及Quadreal Property Group合力打造，投資規模龐大，勢成當區焦點。

加拿大放寬移民政策，加上當地經濟發展蓬勃，社會繁榮穩定，成為不少人心中的移民首選地。其中，溫哥華更常年占據「世界最佳居住城市」排名前列。而位於溫哥華西區的Oakridge文化氣息濃厚，環境舒適，深受用家及投資者歡迎。

當地Oakridge Park由著名發展商Westbank及Quadreal Property Group合理打造，是溫哥華史上最大型發展項目，投資開發達46億美元，是北美目前在建最大型綜合項目，備受市場矚目。

與著名建築設計師合作

項目邀請日本花卉藝術大師和植物雕塑家Azuma Makoto合作，將藝術融入生活。

Westbank已成立31年，為世界上最大的零碳排放開發商之一，也是北美最大的地區能源供應商之一。經營業務廣泛，包括住宅、酒店、零售、創意工作空間、地區能源等，在溫哥華、多倫多、西雅圖、東京等地均設有辦公室，實力雄厚，具信心保證。

項目與多位著名設計師、藝術家以及頂尖建築師合作，聘用頂尖跨國設計團隊，由加拿大Henriquez Architects領銜，聯合舊金山、東京等建築團隊規劃，包括隈研吾、鄭景明、Hermès時尚配飾創意總監Clémande Burgevin Blachman，意大利室內設計師Piero Lissoni和日本藝術大師Azuma Makoto等，整個項目融合藝術、文化、科技、自然與建築於一身，致力豐富整個城市的文化生活，打造一個充滿活力和繁榮的社區。

住宅部分提供2600伙  110餘萬加幣入場

Oakridge Park為綜合大型項目，設有跑步徑、大型購物商場等，商場内設有美食廣場（Food Mall)。

Oakridge Park 佔地近28.5英畝，提供豪華住宅大樓、大型商場、第二大圖書館、工作空間、全溫哥華最大社區中心、10公頃綠化公園、跑步徑、音樂場地及世界知名芭蕾舞表演藝術學校Goh Ballet等。發展商更將當地著名購物商場Oakridge Mall重新打造，提供100萬平方呎的零售空間，可引入300多家商店，眾多一線品牌已經簽約即將入駐該地，勢將成為區內地標式購物熱點。

全部單位均設有露台及落地窗，室内採光度充足，可飽覽窗外遼闊的美景。

項目住宅部分將分階段建設，第一期預計於2024年底落成。整個住宅項目合共提供2,600伙，項目第4座Oakridge × Piero Lissoni、第6座Oakridge x Westbank 及第7座Oakridge × Clémande正在推售，備有開放式至4房間隔，目前售價由約110餘萬加幣起（約700餘萬港元），首期僅需9%。

三座住宅項目，各具獨特個性，第4座Oakridge × Piero Lissoni 由意大利名設計師 Piero Lissoni 精心打造，為Oakridge Park 內最高的住宅大樓。第6座 Oakridge × Westbank，由日本著名花卉藝術大師和植物雕塑家 Azuma Makoto 打造，展現三種不同類型的風格，包括東方風格、西方風格和現代風格。而第7座Oakridge × Clémande 則由Hermès的創意總監，Clémande Burgevin Blachman 主理，附全屋裝修及傢俬的住宅。

單位廚房提供高級Miele電器，浴室則選用Kohler名牌潔具，為住戶提供高品質生活。

項目提倡環保，以減低炭排放量為目標，每戶均配備Apple Smart Home智能家居系統，可遙距控制家電，更可減少排炭量及冷熱能源耗用量。另外，全部單位均設有露台及落地窗，室内採光度充足，可飽覽窗外遼闊的美景。家電方面，單位廚房提供高級Miele電器，浴室則選用Kohler名牌潔具，為住戶提供高品質生活。

交通便利生活配套齊全  

Oakridge Park配套完善，設有會所，提供多元化設施，包括Nike x UBC緩跑徑、娛樂休閒區、健身中心、游泳池、廚房、日本茶屋、電影院、音樂室、會議室、兒童遊樂室等。

項目地理位置優越，位於溫哥華富人西區核心位置，與溫哥華市中心最貴重豪宅地Shaughnessy富貴區為鄰。教育資源豐富，名校林立，距離加拿大名牌學校僅數分鐘路程，8分鐘可到聖喬治學院（St. George's School), 12分鐘到溫哥華學院（Vancouver College), 克柔佛頓中學（Corfton House School） 及約克豪斯學校（York House School）亦近在咫尺，十分適合家庭客及海外學生。

項目交通同樣便利，出門即到加拿大線Oakridge 站，15分鐘可到溫哥華市中心、UBC大學及溫哥華機場，將來加拿大線路服務將增加SkyTrain，乘坐列車便可輕鬆到達各主要城市，向南14分鐘便可到達機場，向北14分鐘到Downtown，向西15分鐘直達UBC大學，向東14分鐘到達Burnaby，來往全國各地都十分方便。

住客會所設有游泳池、健身室等多元化設施。

設AAA級寫字樓 區內獨一

Oakridge Park設有AAA級寫字樓，隨著越來越多龍頭科技公司宣布進駐加拿大，當地寫字樓需求急升，AAA級寫字樓屬溫哥華西區內唯一，彌足珍貴，相信將成為市場焦點。加上寫字樓由跨國代理CBRE管理租務，海外買家可節省20%印花稅，同時亦可免除空置稅，料將受海外公司及投資者歡迎。

項目展銷會詳情
日期：2023年10月14至15日（星期六至日）
時間：上午11時至下午6時

全覆蓋說明會
第一場：中午12時
第二場：下午2時半
展銷會及說明會地址：中環士丹利街28號2樓
查詢熱線：2509 3339
WhatsApp: 5938 9385
電郵：infohk@westbankcorp.com
登記：https://forms.gle/WDK4pGE6ujzSjW2G6

(特約)

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