滙豐卓越理財：中產普遍33歲賺取「第一桶金」 6%受訪者平均45歲成為千萬富翁　認同買樓保值較去年少　財富傳承將孫子女納入規劃中

何謂中產？何時才賺到第一桶金？根據滙豐銀行最新的「滙豐卓越理財2023新中產報告」顯示，香港富裕階層普遍在33歲成為百萬富翁，擁有個人流動資產100萬港元以上，並預期在62歲能賺得1,000萬港元成為千萬富翁，不過亦有6%受訪者在平均45歲時提早達標。報告又指出，隨著樓市動盪、加息和不明朗等種種因素，認同物業有保值能力的受訪者較去年顯著減少。

要成為中產階層，受訪者認為門檻最少要有637萬港元流動資產，較去年增加8%。報告指出，約六成的受訪者依靠來自工作的儲蓄以賺取其第一桶金，較少依賴其他收入來源如投資所得的利潤。然而，要實現成為千萬富翁的目標時，只有三分之一受訪者認為儲蓄是主要途徑，有更多受訪者會依賴買賣投資產品（21%）和固定資產（14%）所得的利潤。



6%受訪者為千萬富翁 平均在45歲時達標



要擁有千萬港元流動資產並非遙不可及，每17名受訪者便有1名已經達標，成為千萬富翁的平均年齡為45歲。在分析他們的資產組合時，發現他們都採取較進取的投資方式，平均將70%的流動資產投放在不同類型的金融資產上。相比之下，資產淨值低於1,000萬港元的受訪者，其組合中有超過40%屬於無風險的存款。

滙豐香港區財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲（Sami Abouzahr）表示：「要賺取相當於港幣100萬元的第一桶金，相信不少港人都能夠輕鬆達到這個重要里程碑，但要擁有足夠財富實現各項人生遠大目標則要克服不同挑戰。建立財富沒有既定的方程式，但從我們與客戶同行的經驗得知，及早規劃、持續儲蓄、有紀律及多元化的投資才是真正的良方妙藥。為擁有不同財政目標的客戶制定投資產品及方案時，我們亦會參照這些基本原則。」



樓市前景不明朗 物業保值吸引力降



今次報告亦反映了不少中產階層，在面對著現時社會狀況、經濟挑戰如全球通貨膨脹、經濟增長疲軟及地緣政治等的影響下，對於投資和財富增長方面的取態與看法。尤其在樓市不明朗化下，同意買樓保值的受訪者比上年明顯減少，今年只有53%表示認同，較去年減少達23個百分點。此外，加息等因素亦造成普遍人對買樓失去信心。57%的受訪者更預期本港住宅價格於未來12個月會下跌，更有四分三受訪者預計本地經濟於來年將不會改善，甚至出現下滑。

即使樓市氣氛轉淡，物業仍然被視作建立財富和傳承規劃中不可或缺的工具。多達44%的受訪父母表示會提供財政支援協助子女置業，平均計劃資助193萬港元。每10個父母就有4個表示會於子女結婚時協助他們上車，有四分一受訪父母更打算子女在子女年滿18歲或之前協助他們置業，並準備為他們購入面積400呎的物業。此外，受訪父母亦願意供養子女至26歲。



逾半中產父母把孫子女納入其財富傳承計劃



隨著時代轉變，不少家長都會盡早為子女未來而做好財富規劃。雖然大部分父母重視財富傳承規劃，然而只有25%開始著手規劃。另外，父母期望留下現金資產給予子女，54%受訪者更考慮將遺產傳給子孫。報告又指出，物業是僅次於現金、有最多受訪者選擇用把財富傳承予配偶、子女和孫子女的資產類別。平均而言，受訪家長打算為每位子女留下1.3個物業。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示：「滙豐一直聆聽及留意客戶所需。是次調查顯示，富裕人士在作其財富策劃時，越來越著重視其家庭成員的需要及財富傳承。因此，我們必須為他們帶來更多以家庭為本的服務和方案，全面照顧他們的健康保障、海外教育、跨代財富傳承等需要。」

對很多人來說，要儕身成為中產並非易事，但不少人依然希望能夠實現理想的生活方式。有見及此，滙豐卓越理財一直致力為有需要的客戶制定不同的財富管理產品例如一站式個人理財規劃及財富管理工具Future Planner。同時透過推廣「滙溢保險計劃 II」，除了可以助客戶為財富增值兼享人壽保障，還可以轉移保單保障給摯愛，讓子女甚至子孫成為保單受保人，做到跨代財富傳承，以滿足不同客戶的需求，助早日達成理想目標。

想了解更多調查報告內容，可登入：grp.hsbc/ASP23HKETAD



(特約)