融入科技與美學 實現個人化的照明體驗  HKT Smart Living 以智能燈光調控方案 為安樂窩營造不同氛圍

▲ HKT Smart Living採用Lutron的智能燈光調控產品，讓住戶享受更便利和舒適的生活。

HKT Smart Living了解住戶追求更優質的生活享受，致力提供度身訂造的智能家居方案，鼓勵發展商將具個人化的智能燈光窗簾調控方案融入住宅項目，讓住戶能根據自己的喜好和需求，輕鬆創造適合自己居家環境的氣氛，展現生活品味。



手機應用程式隨時隨地一鍵操控全屋燈光



其中，由國際知名照明與窗簾控制品牌Lutron提供的全面的智能燈光窗簾調控方案，可配合《Lutron App》手機應用程式，靈活管理全屋的燈光及窗簾。住戶能隨時隨地控制屋內不同位置的燈光開關及亮度，更可按照個人喜好或特定場合需求設定不同場景，如聚會及睡眠模式等，方便易用。另外，《Lutron App》支援語音指令操作，透過智能助手如Amazon Alexa、Siri及Google Assistant等控制家中照明系統，亦可連接其他智能家電[i]，如冷氣機及空氣清新機等，輕鬆建立家中物聯網。

▲ 住戶可透過《Lutron App》靈活控制全屋燈光及窗簾，甚至連接其他智能家電，方便管理智能家居。

簡約優美的Palladiom靜音自動捲簾



除了室內燈光系統外，住戶家中亦可配置Palladiom靜音自動捲簾，令自然光和室內燈光取得平衡，締造最理想的採光方案。Palladiom捲簾的設計創新， 將所有的接線巧妙地隱藏於精心設計的鋁合金支架內，以人手打磨的支架備有7種顏色，包括4種金屬色調與逾1,500種時尚精緻的布料以供選擇，由紗簾以至遮光窗簾等，住戶可自由配搭不同材質的物料，滿足對家居設計的要求。此外，捲簾的隔熱功能可有效地保持室內的溫度，達到節能目的。自動捲簾亦採用超靜音寧靜運作，能減低聲音干擾，製造舒適的氛圍。

▲ Palladiom自動捲簾可按照預設的時間自動開關窗簾，配合住戶生活習慣。

Alisse按鍵控制面板 金屬工藝提升生活品味



高品質的居家體驗不僅注重便利和功能性，更會追求展示個人品味。Alisse按鍵控制面板的飾面有多達11款Signature Metal Collection金屬材質可選，每塊飾面均由人手經過多重程序處理，令產品更耐用及外觀更精緻，住戶可按照家居室內設計風格自訂面板的顏色及按鍵功能組合，為屋內裝潢作完美配襯。另外，手工飾面與按鍵等配件可靈活配置，例如可按個人喜好自訂雕刻文字或圖案，亦可選擇按鍵數量和排列，增添個人化元素。

▲ Alisse按鍵控制面板由人手製作，可自訂飾面顏色、按鍵數量和排列。

智能燈光窗簾調控方案將科技、美學及家居設計完美融合，再配合csl 5G網絡服務和2500M光纖寬頻，讓家居上網體驗昇華。住戶可透過智能手機或語音助手靈活地掌控室內及室外的光線，更可加入個人化元素，打造便利且具設計感的智能家居。

[i] 要通過測試或需要添置第三方的軟硬件



(特約)