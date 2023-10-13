首設建築機械人工作坊   推動業界升級轉型

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隨著明日大嶼、北部都會區將投入興建，加上大量房屋與基建項目陸續動工，為協助業界解決人手短缺問題，以把握建造業的黃金發展機遇，建造業議會（下稱議會）特別於10月6日至18日開展全港首個建築機械人工作坊，展示逾20部適用於不同建築工序的機械人，推動業界在工程中引入機械人技術，全面提升生產質量及安全水平。
是次建築機械人工作坊屬同類活動中規模最大，議會率先於10月5日舉行工作坊啟動研討會，邀請工程承建商及機械人供應商出席，交流多款機械人的功能、應用範疇，以及如何有效解決不同施工階段的問題，力求增進業界對相關技術應用層面的認知，加促工地自動化及數碼化。
適用於不同工序 加速業界發展
應邀擔任主禮嘉賓的房屋局局長何永賢在啟動研討會上致辭時，形容活動尤如「機械人巡禮」，讓業界可一次過親身接觸不同種類的建築機械人。她引述目前房屋署會有37個工程項目將陸續使用建築機械人，若承建商入標時注明採用機械人也可獲得加分。「我們期望藉此鼓勵業界加快引入相關創新科技技術，既可減少前綫工友的辛勞，也能透過機械人將工地資料直接輸入建築信息模擬（BIM），提升施工效率。」
在為期13日的工作坊中，逾20部建築機械人各具不同功能，包括測量機械人、混凝土牆面打磨機械人、密閉空間檢測無人機，以及樓宇檢測機械人等，可廣泛應用於場地規劃、牆面施工、現場進度監測、設施管理等不同建築工序，現已投入市場應用。建造業議會主席何安誠工程師表示，建造業的願景是打造更安全、更有效率和更高質素的行業，機械人技術絕對能協助業界加速發展，達成目標。
填補勞動力不足 迎接基建潮
應用建築機械人屬大勢所趨。在業界具豐富經驗的建造業議會執行總監鄭定寕工程師直言，與其他國際大都會一樣，香港正面對建築工人老齡化的情況，預計十年後將有近一半熟練工人年屆六十五歲，若同時退休會令業界人手短缺更為嚴重。「因應部分工種涉及重覆性高及低技術的工序，較難吸納新一代入行，建造業議會很早已透過舉辦多場展覽及考察活動，助業界了解建築機械人技術的發展趨勢，讓業界保持競爭力。」
「現時本港每年的建築工程總量，每年約為一千三百億至一千四百億港元。未來十年為縮短公屋輪候時間，房屋局的建屋量會持續增加；而北部都會區、交椅洲人工島、醫院重建計劃，以及各項民生所需的基建項目等，也相繼投入動工，預期每年的建築總量將增至三千億港元。」他補充，建造業必須通過引入合適的自動化科技，補充人手的不足，方能捕捉這個龐大的發展機遇，而建築機械人正正可以幫助補充這個短板。
批出資助申請 助引入創新科技
作為全港首個採用「組裝合成」建築法的機構，建造業議會對推動業界廣泛應用機械人技術同樣不遺餘力。鄭定寕稱，議會是建造業創新及科技基金（基金）的執行伙伴，旨在讓業界透過基金的資助可以加快採用不同的創新科技，以提高工程的質量及安全，當中包括建築機械人，其中購入本港研發的機械人，資助額可高達八成；而引入非本地研發的機械人，資助額最高亦可達七成，增加使用的誘因。
「截至目前，我們已批出接近12億港元的資助申請，業界反應踴躍。最多公司申請引入與室內裝修及雜項工作相關的機械人，如搬運建築材料、打磨、批盪、噴漆等。」除了以自動化科技取代人手進行重覆性高的工序，以減省工友們不必要的勞損外，部分較高危的工序，如高樓外牆驗測等，也可由機械人代勞，從而減低高空工作的風險，長遠可補充熟練工人退休後流失的勞動力，應付工程持續增加帶來的額外工作量。
建築機械人工作坊
日期：2023年10月6日至10月18日
地點：九龍灣大業街44號香港建造學院3樓工場
工作坊詳情及登記：https://citac.cic.hk/zh-hk/news-and-events/events/upcoming-events/upcoming-events-details/537
(特約)