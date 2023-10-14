新居屋向隅客 或重投二手 刺激居二市場

【分析】受高息環境持續，以及政府三項辣招所困，私樓交投量及樓價，表現均不理想，就算居二交投同樣受到波及，但面對樓價下滑，以自用為主的綠表市場，或更有利該批合資格買家選購，屆時新一批白居二買家湧現，料帶

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