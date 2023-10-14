新居屋向隅客 或重投二手 刺激居二市場 置業家居 2023/10/14 分享： 分享： 【分析】受高息環境持續，以及政府三項辣招所困，私樓交投量及樓價，表現均不理想，就算居二交投同樣受到波及，但面對樓價下滑，以自用為主的綠表市場，或更有利該批合資格買家選購，屆時新一批白居二買家湧現，料帶 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 有危有機 新一輪4,500個白居二 樓價下行有望反助成交 今日 有危有機 新一輪4,500個白居二 樓價下行有望反助成交 天水圍屏欣苑40個居二放盤 平均每呎叫價$1萬 今日 天水圍屏欣苑40個居二放盤 平均每呎叫價$1萬 荃灣尚翠苑受年輕白居二客歡迎 最平叫價$465萬起 今日 荃灣尚翠苑受年輕白居二客歡迎 最平叫價$465萬起 將軍澳寶盈花園造價略回升 中層3房$638萬成交 今日 將軍澳寶盈花園造價略回升 中層3房$638萬成交 啟德啟朗苑業主叫價進取 連續兩月零成交 今日 啟德啟朗苑業主叫價進取 連續兩月零成交 你可能感興趣 有危有機 新一輪4,500個白居二 樓價下行有望反助成交 今日 01:00 有危有機 新一輪4,500個白居二 樓價下行有望反助成交 天水圍屏欣苑40個居二放盤 平均每呎叫價$1萬 今日 01:00 天水圍屏欣苑40個居二放盤 平均每呎叫價$1萬 荃灣尚翠苑受年輕白居二客歡迎 最平叫價$465萬起 今日 01:00 荃灣尚翠苑受年輕白居二客歡迎 最平叫價$465萬起 最新專欄文章 更多 有危有機 新一輪4,500個白居二 樓價下行有望反助成交 今日 有危有機 新一輪4,500個白居二 樓價下行有望反助成交 鰂魚涌康山花園僅3伙居二放盤 2房叫價$580萬起 今日 鰂魚涌康山花園僅3伙居二放盤 2房叫價$580萬起 大角咀富榮花園上月僅錄1宗成交 2房$433.8萬易手 今日 大角咀富榮花園上月僅錄1宗成交 2房$433.8萬易手 啟德啟朗苑業主叫價進取 連續兩月零成交 今日 啟德啟朗苑業主叫價進取 連續兩月零成交 將軍澳寶盈花園造價略回升 中層3房$638萬成交 今日 將軍澳寶盈花園造價略回升 中層3房$638萬成交 施政報告 居屋 白居二 居屋二手市場