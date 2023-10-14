天水圍屏欣苑40個居二放盤 平均每呎叫價$1萬

【部分熱門居屋最新市況】天水圍屏欣苑近期交投淡靜，9月至今仍未錄承接。利嘉閣高級經理林英傑表示，屋苑對上成交於8月所錄，為B座高層7室，實用面積376平方呎，採2房間隔，以未補價$370萬沽出，屬市價

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