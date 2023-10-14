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荃灣尚翠苑受年輕白居二客歡迎 最平叫價$465萬起

置業家居 2023/10/14

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【部分熱門居屋最新市況】荃灣尚翠苑近期市況淡靜，已連續兩個月未聞成交，美聯高級分區營業經理柯志東表示，對上一宗成交為C座低層9室，實用面積439平方呎，採2房間隔。單位早於去年1月以綠表價$638萬放

...

欄名 : 封面故事

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