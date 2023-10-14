將軍澳寶盈花園造價略回升 中層3房$638萬成交

【部分熱門居屋最新市況】將軍澳主要居屋寶盈花園，近日成交量未見起色，利嘉閣經理鄭啟聰表示，屋苑10月尚未錄得綠表成交，對上一宗需追溯至9月，始終樓市氣氛受挫，就算綠表客入市態度也轉趨審慎，而且有部分準

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