啟德啟朗苑業主叫價進取 連續兩月零成交

【部分熱門居屋最新市況】啟德啟朗苑近期造價仍然硬淨，故連續兩個月未錄承接。啟德匯地產營業經理葉鎮龍表示，屋苑對上一宗成交於8月所錄，為A座低層2室，實用面積384平方呎，採1房間隔，以未補價$590萬

...