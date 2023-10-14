大角咀富榮花園上月僅錄1宗成交 2房$433.8萬易手

【部分熱門居屋最新市況】位處大角咀的「居屋王」富榮花園，本月尚未錄得承接，上月亦僅錄1宗成交。世紀21家天下分行經理黎振傑表示，成交單位為8座中高層E室，實用面積431平方呎，2房間隔；單位已放售一年

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