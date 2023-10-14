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鰂魚涌康山花園僅3伙居二放盤 2房叫價$580萬起

置業家居 2023/10/14

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【部分熱門居屋最新市況】施政報告本月25號出爐，地產代理指，市場氣氛持觀望態度，憧憬施政報告政策能夠帶動樓市，當中鰂魚涌康山花園9月份成交慘淡，綠表只錄得一宗成交。

香港置業客戶董事李振光表示，康山花園

...

欄名 : 封面故事

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