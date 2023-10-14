有危有機 新一輪4,500個白居二 樓價下行有望反助成交

新一輪白居二已在上周進行攪珠，共4,500個名額於明年首季起揀樓，適逢樓市下滑，申請數量遠遜去年，但居屋綠表市場一向以自用性質為主，投資意味較低，在樓價呈滑坡，或屬另類上車危機，可謂「有危就有機」，相

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