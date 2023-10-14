有危有機 新一輪4,500個白居二 樓價下行有望反助成交 置業家居 2023/10/14 分享： 分享： 新一輪白居二已在上周進行攪珠，共4,500個名額於明年首季起揀樓，適逢樓市下滑，申請數量遠遜去年，但居屋綠表市場一向以自用性質為主，投資意味較低，在樓價呈滑坡，或屬另類上車危機，可謂「有危就有機」，相 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 新居屋向隅客 或重投二手 刺激居二市場 今日 新居屋向隅客 或重投二手 刺激居二市場 天水圍屏欣苑40個居二放盤 平均每呎叫價$1萬 今日 天水圍屏欣苑40個居二放盤 平均每呎叫價$1萬 荃灣尚翠苑受年輕白居二客歡迎 最平叫價$465萬起 今日 荃灣尚翠苑受年輕白居二客歡迎 最平叫價$465萬起 將軍澳寶盈花園造價略回升 中層3房$638萬成交 今日 將軍澳寶盈花園造價略回升 中層3房$638萬成交 啟德啟朗苑業主叫價進取 連續兩月零成交 今日 啟德啟朗苑業主叫價進取 連續兩月零成交 你可能感興趣 新居屋向隅客 或重投二手 刺激居二市場 今日 01:00 新居屋向隅客 或重投二手 刺激居二市場 天水圍屏欣苑40個居二放盤 平均每呎叫價$1萬 今日 01:00 天水圍屏欣苑40個居二放盤 平均每呎叫價$1萬 荃灣尚翠苑受年輕白居二客歡迎 最平叫價$465萬起 今日 01:00 荃灣尚翠苑受年輕白居二客歡迎 最平叫價$465萬起 最新專欄文章 更多 鰂魚涌康山花園僅3伙居二放盤 2房叫價$580萬起 今日 鰂魚涌康山花園僅3伙居二放盤 2房叫價$580萬起 大角咀富榮花園上月僅錄1宗成交 2房$433.8萬易手 今日 大角咀富榮花園上月僅錄1宗成交 2房$433.8萬易手 啟德啟朗苑業主叫價進取 連續兩月零成交 今日 啟德啟朗苑業主叫價進取 連續兩月零成交 將軍澳寶盈花園造價略回升 中層3房$638萬成交 今日 將軍澳寶盈花園造價略回升 中層3房$638萬成交 荃灣尚翠苑受年輕白居二客歡迎 最平叫價$465萬起 今日 荃灣尚翠苑受年輕白居二客歡迎 最平叫價$465萬起 銀主盤 居屋 白居二 居屋二手市場