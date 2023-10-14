旺角ONE SOHO逾180伙已交樓 增首年免息免供按揭優惠

市場憧憬新一份《施政報告》推出減辣措施，部分現樓新盤亦加快銷售步伐。其中，由信置、莊士機構及市建局合作發展的旺角現樓盤ONE SOHO，日前推出全新付款及按揭辦法。發展商表示，現為該盤新增「90天付款

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