旺角ONE SOHO逾180伙已交樓 增首年免息免供按揭優惠 置業家居 2023/10/14 分享： 分享： 市場憧憬新一份《施政報告》推出減辣措施，部分現樓新盤亦加快銷售步伐。其中，由信置、莊士機構及市建局合作發展的旺角現樓盤ONE SOHO，日前推出全新付款及按揭辦法。發展商表示，現為該盤新增「90天付款 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 粉嶺古洞南華第一期 $5,000萬豪裝現樓示範屋 富歐式豪華風格 2023/10/07 粉嶺古洞南華第一期 $5,000萬豪裝現樓示範屋 富歐式豪華風格 屯門飛揚1期明賣最後70伙 2房折實$563.3萬起 2023/09/23 屯門飛揚1期明賣最後70伙 2房折實$563.3萬起 九龍城文曜首批「蝕本價」推 折實價$598.8萬入場 2023/09/23 九龍城文曜首批「蝕本價」推 折實價$598.8萬入場 黃大仙薈鳴市區單幢盤 主打開放式至2房 2023/09/02 黃大仙薈鳴市區單幢盤 主打開放式至2房 天水圍YOHO WEST 基座接駁輕鐵 提供1,393伙 2023/09/02 天水圍YOHO WEST 基座接駁輕鐵 提供1,393伙 一手市場 ONE SOHO 旺角 施政報告