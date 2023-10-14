華發香海湖洋房擁地利優勢 總價￥120萬起 置業家居 2023/10/14 分享： 分享： 華發香海湖坐擁珠海斗門香海橋頭堡位置優勢，發展低密度的洋房社區，戶型主打3房及4房，不足￥200萬可購置4房戶型，為區內罕有。 華發香海湖位處珠海斗門湖心新城，屬於片區內配套、地段、景觀、交通最優質的地 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 華發香海湖低密度樓距寬 總價￥120萬起 2023/09/02 華發香海湖低密度樓距寬 總價￥120萬起 頤璟名庭擁交通樞紐優勢 連裝修售￥175萬起 2023/08/26 頤璟名庭擁交通樞紐優勢 連裝修售￥175萬起 湖心‧金茂悅推3至4房戶 首期￥25萬起 2023/08/12 湖心‧金茂悅推3至4房戶 首期￥25萬起 中澳‧柏悅首推20伙連裝修 總價約￥120萬起 2023/07/15 中澳‧柏悅首推20伙連裝修 總價約￥120萬起 錦繡國際花城湖景大戶矜罕 4期3區連裝修 售價￥121萬起 2023/06/24 錦繡國際花城湖景大戶矜罕 4期3區連裝修 售價￥121萬起 人民幣 樓價 設計 交通 珠海 3房 4房