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華發香海湖洋房擁地利優勢 總價￥120萬起

置業家居 2023/10/14

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華發香海湖坐擁珠海斗門香海橋頭堡位置優勢，發展低密度的洋房社區，戶型主打3房及4房，不足￥200萬可購置4房戶型，為區內罕有。

華發香海湖位處珠海斗門湖心新城，屬於片區內配套、地段、景觀、交通最優質的地

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欄名 : 大灣區樓市

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