吉隆坡twentyfive7逾3,000呎5房大戶 連車位僅售$386.3萬起

馬來西亞與本港語言及文化相通，加上滙率及生活成本較低，在MM2H第二家園計劃推出後，吸引不少港人前往移居或退休。是次介紹的吉隆坡住宅項目twentyfive7，距離吉隆坡國際機場僅半小時車程，首兩期更

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