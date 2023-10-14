吉隆坡twentyfive7逾3,000呎5房大戶 連車位僅售$386.3萬起 置業家居 2023/10/14 分享： 分享： 馬來西亞與本港語言及文化相通，加上滙率及生活成本較低，在MM2H第二家園計劃推出後，吸引不少港人前往移居或退休。是次介紹的吉隆坡住宅項目twentyfive7，距離吉隆坡國際機場僅半小時車程，首兩期更 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Vabel Lawrence戶戶連精緻裝潢 1房$425.5萬入場 2023/10/07 倫敦Vabel Lawrence戶戶連精緻裝潢 1房$425.5萬入場 倫敦Skyline Collection, Bermondsey Heights 戶戶享360度市景 1房入場價$488萬起 2023/09/30 倫敦Skyline Collection, Bermondsey Heights 戶戶享360度市景 1房入場價$488萬起 吉隆坡Alfa Bangsar位處傳統豪宅區 1房入場費$179餘萬起 2023/09/23 吉隆坡Alfa Bangsar位處傳統豪宅區 1房入場費$179餘萬起 吉隆坡DC Residensi鄰近核心商業區 已屆現樓 即買即住 2023/09/16 吉隆坡DC Residensi鄰近核心商業區 已屆現樓 即買即住 曼徹斯特Brunswick Mill活化歷史建築 變身高級裝潢住宅 2023/09/09 曼徹斯特Brunswick Mill活化歷史建築 變身高級裝潢住宅 馬來西亞 吉隆坡 海外物業 中原地產 退休