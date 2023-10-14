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IKEA 80周年慶典 推大量新品得意實用

置業家居 2023/10/14

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【同場加映】為慶祝IKEA 80周年，IKEA推出不小新奇又實用的新產品，不單有新鮮圖案設計，或是鮮為人知的家飾家品，而且價格相宜；以下為大家精選部分產品。

首先把大自然帶進家居，工匠以手工編織，打造出

...

欄名 : 家居新知

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