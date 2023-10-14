賽馬會創意藝術中心試闖PMQ

為慶祝15周年，賽馬會創意藝術中心（JCCAC）舉辦一系列活動，讓公眾藉此更深入了解和體驗藝術的魅力。這次JCCAC邀來5位駐村藝術家，闖進PMQ元創方大放異彩，建構集藝術與精品於一身的小小街道，將藝

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