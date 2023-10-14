賽馬會創意藝術中心試闖PMQ 副刊版 2023/10/14 分享： 分享： 為慶祝15周年，賽馬會創意藝術中心（JCCAC）舉辦一系列活動，讓公眾藉此更深入了解和體驗藝術的魅力。這次JCCAC邀來5位駐村藝術家，闖進PMQ元創方大放異彩，建構集藝術與精品於一身的小小街道，將藝 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 好去處 最新專欄文章 更多 【假日好去處】「teamLab 」千呼萬喚終來登陸九龍灣 逾萬呎 6 大互動藝術沉浸式空間 2023/07/14 【假日好去處】「teamLab 」千呼萬喚終來登陸九龍灣 逾萬呎 6 大互動藝術沉浸式空間 夏日藝術體驗 DIY陶藝篆刻再造紙 2023/06/30 夏日藝術體驗 DIY陶藝篆刻再造紙 現崇山商場夏日海洋世界 環保藝術DIY工作坊 2023/06/02 現崇山商場夏日海洋世界 環保藝術DIY工作坊 樂手歐陸古裝演出 《海頓與親王》妙趣橫生 2023/04/14 樂手歐陸古裝演出 《海頓與親王》妙趣橫生 PMQ元創方復活童心遊樂場 重拾童年回憶挑戰柔韌度 2023/04/07 PMQ元創方復活童心遊樂場 重拾童年回憶挑戰柔韌度