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政府收入方程式倘失靈 怎麼辦？

評論 2023/10/14

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大家也許知道愛因斯坦著名的公式E = mc2，即物質轉化為能量的公式。核能、核彈也會用到此公式，如果這公式不能運作時，也許所有核電廠也要關閉了。我在大學本科時是讀物理的，當然知道此公式的重要性。

與此同時，在特區政府也有一條很重要的方程式，是政府主要收入（Revenue）＝賣地（Land sale）＋印花稅（Stamp duty）＋利得稅（Profits tax），即「R = L+S+P」，這3項通常是超過政府收入的一半，這公式在很多人的眼中行之有效，不用改變，有和會計界一些高人討論，他們的結論也是一樣。

本年度的賣地收入會大減，政府也不會推出商業用地，因為商業用地的估值大減，不少外資企業不是走到別處便是縮減規模，商場的價值同樣大減，近月的零售銷貨額只是每月320億元至340億元，和疫前、2019年前的平均每月400億元相差了一大截。

印花稅的情況也是一樣，股市、樓市不振，政府的收入大減，也許政府沒有想過會有這樣糟糕的情況出現，這好像E = mc2不成，核能用不了，燒煤、天然氣又破壞環境，那如何產生能源？這個情況發生的機會極低，因為愛因斯坦發現這公式超過了100年，但特區政府的收入方程式真的好像不太成立了。

股樓不振收入減 方程式受考驗

發債不是收入，發債是借貸，要付利息成本來支持，要償還的，收入是不用還的，這點很清楚。政府要發綠債、銀債，每每數百億元時，其實是改變了那條政府主要收入＝賣地＋印花稅＋利得稅的方程式，這條方程式能否再有效，要看看香港以後的角色是如何，多點國際化也許會令賣地收入多些，也會令股市活起來，不然，和內地其他城市沒有太大的分別，土地和股市不會有溢價的，這點財金界的人士一定知道的。

這個稅基，其實是政府收入的基礎，已說了超過20年，但沒有結論，當然也沒有行動。其實多年前已有前官員說當香港沒有土地可賣時會怎樣？但說了以後又當沒事發生。明日大嶼、北部都會區都是建基於一個假設，就是土地有價，即是方程式的前部分。當我聽到前特首說不用擔心北部都會區的融資問題時，因為土地有價，其實更令人擔心，最少是我相當擔心，因為沒有危機意識。

現時的情況是方程式不張，不張時便要看看有沒有另外一條方程式可以用上，但要找上另一條方程式好比一項重大的科學發現，相信要花上10年甚至是數十年的時間，因為涉及經濟轉型，人才的培訓等。

星洲政府收入較均衡 具前瞻性

香港有很多頂尖的財金人才，但大多已退休，年紀不輕了，在他們當紅時推動不了政府收入的多元性，浪費了20多年，要在此時此刻經濟嚴峻時找另一條方程式，我想是難過登天。政府這個樓股綁在一起的相關性太大了，老早應走多元化之路，當和土地有關的收入太高時，物價過高，沒有競爭力，也帶來了不少社會問題，不少人也抱怨買樓自住的印花稅是天價，連政府也在房地產「發財」，於是弄至今天的境地。

新加坡政府的收入較平均，利得稅約22%，個人稅17%，商品服務稅15%，有危機感，也有前瞻性。盼望香港會有一位財金界的愛因斯坦，可以為香港帶來較永恒的收入方程式。

政府主要收入方程式能否再有效，要看看香港以後的角色是如何，能否令賣地收入多些，和令股市活起來。（資料圖片）

撰文 : 李兆波 中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人、中大（深圳）高等金融研究院客座講師

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