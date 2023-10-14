強制舉報虐兒 勿成求助者絆腳石

立法會正就《強制舉報虐待兒童條例草案》進行審議。政府建議25類指明職業專業人員，包括社工、醫生、教師、經常接觸兒童的專業人士等，要受強制舉報條例的規管。當他們在工作期間發現或懷疑有兒童被虐待，就必需要向指定機關舉報，不報者需負上刑事責任。

兒童年齡界定不一 各有理據

立法會草案委員會早前（9月12日）舉行了第一場聽證會，邀請包括社福、教育和醫療界表達意見。會上，有不少團體關注草案中「兒童年齡」的規定。部分團體認為兒童應該訂為「16歲以下」；亦有部分團體認為要訂在「18歲以下」。意見並不統一，但各有道理。

提出兒童的定義應該是「16歲以下」的理據包括年齡的界綫應該同香港的其他保護兒童法例銜接。舉個例子，在《保護兒童及少年條例》中，「兒童」界定為14歲以下；年滿14歲而未滿16歲則界定為「少年人」。此外，考慮到《刑事罪行條例》把「向年齡16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為」和「與未滿16歲的女童性交」訂為刑事罪行，而《婚姻條例》容許16歲以上的人可以在符合條件下結婚等，都顯示「16歲」是一條合理的界綫。反過來看，用18歲為界綫可能引起混淆。

支持兒童年齡訂在「16歲以下」的團體認為，草案的強制舉報規定過緊，在執行上缺乏彈性，會產生「係唔係都報」的反效果。當局應該給予專業人員更大的判斷空間，讓他們可以按實際情況，以兒童的福祉為依歸而作恰當的決定。

有支援性暴力受害者的組織指出，部分機構相當依賴受虐人自行向機構求助。由於受害人的被虐情況（例如性虐待、性侵）難以從表面察覺，將兒童年齡定義在「18歲以下」，會窒礙16至18歲的人求助。例如，一名17歲女童遭受親人性侵，可能基於權力不對等原因，不想舉報親人。在這種情況下，即使社工舉報，執法部門跟進調查時會有困難，未必能夠取得事主配合，若缺乏事主指證，調查和檢控工作會有很大難度。

另一方面，有團體支持兒童年齡應訂為「18歲以下」。他們表示，政府當局應參考《保護兒童免受虐待多專業合作程序指引》的做法，即對18歲以下人士作出/不作出某行為以致兒童的身心健康發展受危害或損害便構成虐待兒童。相關團體表示，有相當部分性侵和性虐待個案，事主的年齡在16至18歲。因此，他們認為將保護兒童安全網訂在「18歲以下」，將能夠更有效保護心智未完全成熟的人被虐待或傷害。

指引要易掌握 須有足夠彈性

歸根究柢，草案目的是要保護兒童免受傷害。我作為「強制舉報虐兒條例」草案委員會的委員，認為不論將兒童年齡界定在「16歲以下」抑或「18歲以下」，各有理據。但政府的責任不止於撰寫條例的條條框框，更重要的是考慮條例「落地」後的實質操作性，尤其是對於舉報懷疑個案指引是否清晰，是否容易掌握，是否符合實際情況，是否可以有效執行。我更關注的是條例和指引的效力是否有足夠彈性，既符合立法的初心，又不會成為受害人向專業人士求助的絆腳石。

《強制舉報虐待兒童條例草案》對多個界別專業人士影響深遠，要審慎考慮，不斷完善和調整執行機制。政府應該加強與相關界別和服務機構溝通，聆聽他們的意見和面對的困難。倘若政府只提出一大堆理論化的執行指引，死板又無彈性，即使條例的初心再美好，亦會在執行上令人無所適從。我最擔心的情況是政府收到大量疑似個案舉報，辦案資源和人手都未能夠及時處理跟進，後續安置配套又不足，造成更大的困局。

怎樣理順這些問題？政府有責任提出一套務實可行的解決方案。

▲ 《強制舉報虐待兒童條例草案》影響深遠，要審慎考慮，不斷完善和調整執行機制。（資料圖片）