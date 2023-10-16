北京又公布最新米其林（港譯米芝蓮）指南，結果總共有二十八家北京餐廳得一星，新上榜有三家：迦達花園、茉、蘭齋。京季和屋裏廂就得二星。當然最引人好奇是三星由兩家變三家，除之前已有的京兆尹和新榮記（新源南路店），今年新三星是食潮汕菜的潮上潮（朝陽店）。

比起上海，北京的米其林店，向來爭議較大。說老實，吃遍大江南北，一直認為北京食客和名氣之選，都和上海、香港、廣州有大分別。可能也是因為北京食客應該是最不服眾的一群人，每個人都有非常自家的標準，又更喜歡唱反調，所以得星餐廳較難服眾。

自從京兆尹得三星後，一串問號已傳遍京城。相比之下，新榮記在各城市的表現出色穩定，北京店獲選也理所當然，是較沒爭議的一家。今次潮上潮又如何？

抱歉疫情前後就較少出沒北京，潮上潮就成為多年匯報米其林結果以來，沒法寫親身體驗的一家。但也問到一些北京友去過後的意見。有兩個經歷回報，一個是點心早茶，一個是廚師發辦晚宴。前者兩位大約一千元（人民幣，下同），後者人均大概一千二百元，酒水另計。

朋友對點心早茶套餐較失望，主要是不太點心主導，用東星斑做羹開場，太過heavy，就是令人覺得用貴價料值得收咁貴。有潮汕風味是蒸粉果，做得像蝦餃。跟着上蛋撻、燒賣、紅米腸都沒太多潮汕風味了。再來乳鴿、乾炒牛河，感覺上就是把一套廣州早點加拿手粵菜炒埋一道。

反而晚餐走fine dining路綫有些特色，都小小份，佛手柑、塞入核桃的番茄沙拉。魚飯冷吃、墨魚丸、鹵味當然招牌有保證，松茸花膠湯用茶壺端出也精緻。鮑魚香菇燒賣口感也到位。但主食用和牛，也犯上同一毛病，令人以為咁至算上等。其實，可以多用些潮汕特色食材。