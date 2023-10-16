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韓國菜減肥攻略

副刊版 2023/10/16

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Amy打扮新潮，是為了能穿小碼裙而來的減肥新鮮人，她說：「韓文老師着我們多看韓劇以熟習日常生活用語。看到青春校園劇主角們，放學後到傳統韓國餐館吃得盡興，小酌幾杯，真是羨慕，不知我何時才能像他們一樣？」

「你常到尖沙咀蒲，那裏有條韓國街，韓國餐廳林立，不少更是韓國人開設的。除炸雞外，也有不少減肥的好選擇，你大可以隨時拉大隊去聚餐呢！」我建議。

「真的嗎？」她驚喜地問道。

「韓國菜式有很多都是低脂的，例如海鮮或雞肉辣湯年糕、海鮮辣豆腐湯配飯、海帶豆腐湯、蜆肉湯刀削麵、人參雞湯、魚糕串等。另外，不得不推薦韓式滷豬手，很多人誤以為是高脂的，其實只要去肥膏去皮，它的脂肪不算高！」我說。

「打完風後，天氣涼了很多，最適合吃這些韓國熱湯。但是，若我的朋友嚷着要吃韓國燒烤，那麼怎辦？」Amy苦惱地問。

「若打算開爐燒肉的話，也可吃你喜歡的海蝦、帆立貝、鮑魚、鯖魚、封門柳等，燒完每片肉後，可加蒜片、大葱、泡菜或麵醬，用生菜或紫蘇葉包着一起吃。這吃法不但能增加纖維攝取，也能吸收麵醬中未被高溫破壞的益生菌，和從蒜頭和大葱中攝取到益生元，以促進腸道健康。」我詳細解釋。

「韓國餐廳無限refill的小碟菜，是否也是減肥之選？」她問。

「泡菜、醃蘿蔔或洋葱、炆薯仔，也是低脂的好選擇。」

「想不到減肥到韓國餐廳也有不少美味之選，今個星期就立即拉朋友去吃大餐。」她高興地說道。

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

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