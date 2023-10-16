泰國曼谷的捷運地鐵BTS車廂內，小小長形的熒光幕除了顯示下個站的名稱外，還會教乘客一些基本的乘車禮儀，例如：「不要製造大聲浪或噪音，這會影響和騷擾其他乘客。」我認為這些溫馨小提示實在太好了。不同地方都有不同的文化和行為習慣，當遊客去到一個地方觀光，他們往往會把自己那套如常地在他鄉行使出來，有時或許不是故意罔顧其他人的感受，而是他們未必有意識，慣常在自己地方做的事情（例如大聲說話如嗌交一樣），會在別處被看成很沒禮貌和沒文化的行為。有這種溫馨小提示，至少讓想配合的遊客知道甚麼行為要在他方注意一下。

BTS另有一個細節位提示是這樣的：「當車廂內很擁擠時，正坐着的乘客請注意不要翹腳，因為伸出去的腿很容易會碰到或踢到站在前面的乘客。」這個提示去年一出，即獲大量泰國市民好評，原來他們很多人都曾遇過給翹腳的乘客踢到的經歷。當事人未必有心做出惡意踢人的行為，只是未有考慮到別人，經地鐵這樣一提，大家就會注意。

其實，這些乘車禮儀亦是一個地方很好的市民修養教育，在平常衣食住行的細節位上，培養市民多注意自己的舉止會否在公共場所影響別人。首先，大家都會少點躁動、多點優雅，更重要的是，出到外地也不會令當地人討厭、有損民族形象。這樣在日常生活中潛移默化地對市民進行修養教育，比他們坐着聽硬道理或會更好。香港的公共交通內，已有很多溫馨提示給乘客，例如：請乘客不要在繁忙時間，把整個背部挨在扶手或柱上、不要在車廂內教小孩在膠袋便溺、不要在車廂內開餐、不要帶大型物品進入車廂、不要整條腿橫放在座位上等，有些人是需要提醒才曉的。