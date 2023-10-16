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香港國際機場文化藝術節2023 6大必到打卡熱點

副刊版 2023/10/16

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由香港機場管理局和多個城中主要的藝術團體合作的「香港國際機場文化藝術節2023」日前正式開幕，由即日起至12月31日期間，在機場多個地點舉行精心策劃的展覽及表演，繼續以各種形式的藝術創作，展示香港濃厚

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欄名 : 本地遊

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